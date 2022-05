Chef Batali assolto da accuse di molestie sessuali/ Accusatrice non è credibile

E’ stato giudicato non colpevole lo chef Mario Batali, ex socio del noto ristoratore Joe Bastianich. Le accuse nei suoi confronti erano quelle di abuso sessuale e percosse in merito ad un episodio avvenuto nel 2017 a Boston, ma la Corte ha dato ragione allo chef, affermando invece che l’accusatrice avesse dei problemi di credibilità.

Soleil Sorge sexy "b***h" come Britney Spears / manda il web in tilt, VIDEO

Ad emettere il verdetto, come riferisce l’edizione online del Corriere della Sera, è stato il giudice della corte municipale di Boston James Stanton, e nel processo l’ex socio di Joe Bastianich si era sempre dichiarato non colpevole dalle accuse di una donna, secondo cui lo stesso cuoco l’avrebbe baciata con forza e poi palpeggiata dopo un selfie con lei mentre era completamente ubriaco. Antony Fuller, avvocato di Batali, ha sostenuto la tesi secondo cui la donna avesse dei motivi finanziari per accusare chef Batali, avendo chiesto 50mila dollari di danni in un’altra causa civile portata avanti in parallelo.

Katherine Kelly Lang, Brooke di Beautiful/ Operata dopo un incidente a cavallo

CHEF BATALI: IL DECLINO DELLA CARRIERA DOPO LE PRIME ACCUSE

Verso chef Batali le prime accuse di molestie erano state formulate cinque anni fa, nel 2017, quando lo stesso venne denunciato da quattro donne per un comportamento ritenuto da loro “inappropriato” e proseguito, secondo le stesse, “per almeno due decenni”. Dopo la denuncia scattò un’inchiesta a partire dal gennaio 2020, vicenda che ovviamente minò la credibilità di chef Batali.

La sua carriera subì infatti un forte arresto, e venne prima allontanato dallo show del canale Food Network “The Chew”, poi, ad aprile di due anni fa, il suo famoso locale Del Posto, situato in Manhattan a New York, venne chiuso. Nel contempo Eataly Usa, di cui lo chef era azionista, decise di tagliare il rapporto finanziario, acquistandone le quote. Nel 2019, invece, venne allontanato dall’azienda Batali & Bastianich Hospitality Group, di cui lo chef accusato era socio da più di 20 anni, azienda che ha dovuto sborsare 600mila dollari ad una ventina di ex dipendenti, a seguito di un patteggiamento dopo delle indagini su episodi di molestie sessuali avvenute nei ristoranti dei due.

Ida Platano, Uomini e Donne/ Bacio con Marco e addio a Riccardo Guarnieri?

© RIPRODUZIONE RISERVATA