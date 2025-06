Davide Scabin è uno degli chef più stimati d’Italia, noto anche per la sua partecipazione allo show culinario Masterchef nella qualità di “giudice ombra”. Oltre alle sue enormi qualità in cucina, chef Scabin è considerato anche un personaggio senza peli sulla lingua, e lui lo sa bene: “Sono sempre entrato a gamba tesa sulle cose”, racconta oggi in un’intervista al Corriere della Sera.

Quindi sgancia subito la prima bomba: “La cucina italiana? Oggi è ferma”, parlando di “iperstagnazione”. Secondo Davide Scabin manca il fermento, manca la rottura, mentre ci sono molti che “copiano”. A riguardo lo chef piemontese narra di imbattersi in un video in cui nel ristorante Disfrutar di Barcellona servono una particolare insalatina “Ma quella è la mia Check salad del 2008”, racconta la stella piemontese, aggiungendo che anche lo chef Franco Pepe ha presentato un piatto che ricorda la sua Zuppizza del 2004.

CHEF DAVIDE SCABIN: “SONO TROPPO INNOVATORE”

“Alla fine subisco il paradosso dell’innovatore”, sentendosi un personaggio “troppo avanti per finire poi per stare nell’ombra” e soprattutto, “prendendosi meno meriti di chi invece ci arriva dopo”. A riguardo ricorda di aver proposto ben 18 anni fa un Tataky di melanzane che fu accolto in maniera molto fredda, “poi arrivo Redzepi e si tornò alla naturalizzazione”, ma lui era partito molto prima.

Chef Davide Scabin ha raccontato quindi le sue origini, provenendo da una famiglia molto semplice e umile ma “a 16 anni ero già capopartita in Sardegna”, ricordando che sapeva stirare alla perfezione la sua divisa. E pensare che il suo sogno nel cassetto era tutt’altro: “Volevo fare l’hacker”, ma la mamma lo spinse invece a fare la scuola alberghiera, fosse intuendo le qualità e il talento del figlio: “Non so se la devo ringraziare”, aggiunge il cuoco.

CHEF DAVIDE SCABIN E IL CASO DEL COMBAL ZERO

Chef Scabin è diventato famosissimo grazie al suo ristorante Combal Zero, considerato uno dei locali più creativi d’Italia. “Non c’è niente che mi ha fatto emozionare più di quel posto, era come stare a casa per me”, aggiungendo che se fosse più giovane e se avesse più soldi, ricostruirebbe da zero quello splendido progetto. Il Combal Zero nel suo massimo raggiunse le due stelle Michelin ma poi nel 2015 gliene venne tolta una “Fu una sportellata in faccia”, commenta Scabin: “Ci declassarono senza spiegarci il motivo”, chiedendo che vi sia maggiore trasparenza nei giudizi: “Comunque alzai i prezzi e per sei mesi il ristorante fu sold out”.

Alla fine il ristorante chiuse definitivamente nel 2021 “Serviva un investitore come tutte le grandi aziende”, e trovandosi in difficoltà economiche con la pandemia ha dovuto chiudere: “Ma se non mi fossi fermato mi sarebbe venuto un infarto”. Scabin conclude dicendo di essere sempre stato una “un po’ piramidale”, ma oggi si è evoluto: “Ho smesso di bere e faccio anche il digiuno intermittente, 20 ore senza mangiare. Una volta sono arrivato a digiunare per 5 giorni ed entri in un’altra dimensioni”. Resta solo un problema: “Le sigarette, ne fumo due pacchetti al giorno”.

CHEF DAVIDE SCABIN E IL RAPPORTO CON DONNE E POLITICA

Chef Davide Scabin è stato spesso e volentieri considerato uno “sciupafemmine” e anche su questo non smentisce, spiegando però che oggi sta con una persona che gli regala “il senso di infinito”. E’ arrivata quando meno se l’aspettava, nel 2015, quando “avevo detto basta con le donne”. Ma niente matrimonio però: “Sono stato già sposato una volta ed è durata 8 mesi”, nozze terminate dopo che la compagna di chef Davide Scabin disse: “Mi sono sbagliata”.

In ogni caso non esclude di risposarsi in futuro: “Dopo il fatidico sì c’è una bella sensazione”. E poi c’è la politica, e anche in questo caso Davide Scabin si distingue: “Sono l’unico vero comunista che non ha mai votato a sinistra”, ricordando della sua invenzione, la carta di identità del gusto, per rendere democratico il cibo: “Un concetto comunista”, commenta.