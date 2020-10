Chef Hiro, Hirohiko Shoda/ Il cuoco giapponese da La Prova del Cuoco a Bake Off

Lo Chef Hiro, Hirohiko Shoda, è l’ospite della puntata di Bake Off Italia 2020 in onda oggi, 30 ottobre 2020, su Real Time. In non moltissimo tempo l’artista dei fornelli si è fatto conoscere nel nostro paese con tantissimi fan che lo amano soprattutto per la sua semplicità e per la simpatia oltre che per i piatti straordinari. Nel 2003 questi ha debuttato in televisione dove ha portato Ciao sono Hiro su Gambero Rosso Channel. Oggi è anche tra gli ospiti frequenti de La Prova del Cuoco in onda ogni giorno su Rai 1. Cuoco estroso abbina alla grande tecnica anche la fantasia e proprio questa potrebbe essere protagonista della puntata di stasera del talent cook show al fianco dei giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Csaba dalla Zorza. Ci aspetta dunque una puntata piena di sorprese e anche con qualeh risate.

Chefi Hiro, la sua storia con Letizia Castroni e le passioni

Chef Hiro non è solo un ottimo cuoco, ma anche un uomo pieno di passioni che cerca di trasportare anche nelle sue opere dietro i fornelli. È infatti appassionato di arte e musica, che da sempre fanno da contorno alla cucina considerata al loro pari un modo di esprimere il proprio talento. Hiro, stasera a Bake Off, è molto innamorato della sua fidanzata Letizia Castroni. La romana è anche una collega da un po’ di tempo, visto che coordina tutti i suoi impegni lavorativi. Si tratta di un lavoro non proprio semplicissimo questo perché Chef Hiro non ha un suo ristorante o un locale in generale, ma si può partecipare ai suoi corsi che avvengono sempre in diverse città e che lo hanno fatto conoscere tanto al pari delle partecipazioni in televisione.



