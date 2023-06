Chef italiano rapito in Ecuador/ Panfilo Colonico prelevato da criminali vestiti da poliziotti

In Ecuador è giallo per il rapimento di uno chef originario di Sulmona: si tratta di Panfilo Colonico, che venerdì sera, intorno alle 23.30 italiane, è stato prelevato da un gruppo di criminali travestiti da poliziotti che hanno fatto irruzione nel suo ristorante di Guayaquil, portandolo via. Colonico, che in Ecuador è noto come “Benny”, è scomparso nel nulla come confermato anche dalla Farnesina che ha dichiarato: “Un italiano è stato sequestrato in Ecuador”. L’ambasciata d’Italia a Quito è in contatto con il ministero degli Esteri e sta seguendo la situazione.

Come sottolinea il quotidiano Il Centro, il ristorante di Colonico si chiama “Il Sabore mio” ed è stato inaugurato a ottobre 2022. Secondo quanto emerso, nel locale sarebbero entrati due individui con la divisa della polizia, seguiti da altri due uomini armati di pistola e mitraglietta. Il gruppo ha prelevato lo chef come mostrano anche le telecamere di sicurezza del locale. Il cuoco è scomparso nel nulla e sono cominciate le ricerche.

Farnesina a lavoro con il ministero degli Esteri

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, di cui è originario Panfilo Colonico, lo chef italiano rapito in Ecuador, ha affermato: “Seguiamo con apprensione quanto sta accadendo e sono in costante contatto con la Farnesina che da subito si è attivata. La situazione nel Paese sudamericano è molto delicata”. Il console in Ecuador è inoltre in contatto con i familiari a Sulmona attraverso il consigliere regionale Massimo Verrecchia. La polizia ecuadoriana indaga.

Dopo aver aperto a Sulmona il ristorante “La Magnolia”, Colonico si è trasferito in Canada dove si è occupato di costruzioni. Dopo aver conosciuto alcuni ecuadoriani è tornato nel mondo della ristorazione lavorando per alcuni ristoranti. Nella capitale ha poi aperto il ristorante “Il Sabore mio”, dove è stato rapito. Lo chef italiano è tra i più famosi e conosciuti in Ecuador: dunque è probabile la pista di un rapimento al fine di ottenere un riscatto. “Il Sabore Mio” è uno ristoranti più importanti di tutto il Paese.

