Chef Ruben ha una fidanzata? Il popolare chef balzato alla grande popolarità durante la pandemia di Covid-19 su Tik Tok è diventato negli ultimi anni uno dei volti più amati e seguiti con un programma e libro di successo. Non solo, Ruben Bondi si è fatto conoscere anche come protagonista di un episodio della serie tv “Ilary” di Ilary Blasi disponibile sulla piattaforma Netflix fino alla recente partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con uno stand di maritozzi promosso da Noemi e Tony Effe. Un anno di successi per il 24enne chef romano nato e cresciuto a Trastevere che nel giro di pochissimi anni è diventato una star dei social con migliaia di follower tra Instagram e Tik Tok.

Con la fama e popolarità cresce la curiosità sulla vita privata dello chef e in tanti si domandano se ha una compagna o fidanzata? Lo chef è molto discreto e riservato e sono davvero pochissime le informazioni sulla sua vita privata e sentimentale al punto che non è dato sapere se ci sia una donna nella sua vita. C’è chi ipotizza possa essere single, visto che sul suo profilo Instagram figurano solo foto di piatti e di cucina e non ci sarebbero tracce di donne.

Chef Ruben, chi è la fidanzata?

Chi è la fidanzata di Chef Ruben? Chissà che lo chef a domicilio durante la sua intervista a Verissimo da Silvia Toffanin non possa sbottonarsi aprendo il suo cuore e parlando della sua vita sentimentale. Intanto una cosa è certa: Chef Ruben è tra i più seguiti sui social e in particolare su Tik Tok da dove tutto è cominciato, quasi per gioco, con una scommessa messa in piedi da Chef Ruben e dalla sua fidanzata: nel giro di dieci giorni avrebbe avuto più follower di lei e le cose sono andate proprio in questa direzione.

Grazie al successo su Tik Tok, Ruben è diventato molto popolare sui social grazie a video in romanesco in cui proponeva piatti della cucina romana, ha raccontato lo chef che da quel momento in poi ha sempre incuriosito i fan, che cercano di scoprire molto di più riguardo alla sua vita privata. Della famiglia del cuoco non si hanno informazioni troppo dettagliate, visto che Chef Ruben preferisce tenere separate la vita professionale a quella privata.

