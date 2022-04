Chef Rubio attacca i Maneskin: “In Palestina…”/ Damiano David replica e zittisce…

Chef Rubio contro i Maneskin dopo il Coachella 2022

I Maneskin hanno portato a casa un altro record esibendosi sul palco del Coachella 2022, cosa mai accaduta prima ad un gruppo italiano. Sul palco di un evento così importante, Damiano David, oltre a cantare alcuni dei grandi successi della band romana come I wanna be your slave, Zitti e Buoni, In nome del padre e Mamma mia, ha cantato anche il brano Gasoline scritto per la campagna #StandUpForUkraine. Damiano, poi, ispirandosi al film Il grande dittatore di Charlie Chaplin, ha esortato il pubblico presente a non arrendersi ricordando che “I dittatori muoiono, ma la libertà non morirà mai[…] Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini! Avete il potere di rendere questa vita libera e bella, di rendere questa vita una meravigliosa avventura. Usiamo il nostro potere, restiamo uniti”.

L’esibizione dei Maneskin è stata ampiamente commentata sui social e tra i tanti commenti è arrivato anche quello di Chef Rubio che ha attaccato la giovane band romana. “In Palestina ci sarebbero pure persone dalle gambe più belle delle tue Damià, è che je sparano e quindi al massimo ne hanno una visto che di solito per come è ridotta l’altra la devono amputare. Grrr quanto siete ribelli cazzo @thisismaneskin

(fa ride che ve seguite da soli)”, ha scritto su Twitter Chef Rubio provocando la reazione di Damiano David.

Damiano David zittisce gli haters e risponde a Chef Rubio

Le parole di Chef Rubio hanno fatto immediatamente il giro del web arrivando anche a Damiano David che non è rimasto in silenzio replicando immediatamente. Il frontman dei Maneskin ha così pubblicato, sul proprio profilo Instagram, alcuni messaggi in cui gli utenti attaccano i Maneskin. Tra i tanti spunta anche quello di Chef Rubio. Il frontman, poi, ha replicato un’ulteriore storia con cui ha replicato duramente a tutti gli haters che, in Italia, stanno attaccando lui così come Ethan Torchio, Victoria De Angelis e Thomas Raggi.

“Benvenuti in Italia”, ha scritto Damiano alludendo alla provenienza delle critiche che sta ricevendo insieme agli amici dopo aver calcato il palco del Coachella.













