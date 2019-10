Chef Rubio choc su poliziotti morti a Trieste/ Ira Meloni e Salvini “Sei uno stupido”

Il dramma di Trieste ha colpito l’Italia intera: la morte dei due giovani poliziotti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta ha lasciato tutti senza parole, con il capoluogo di regione Friuli Venezia Giulia che ha proclamato lutto cittadino. Ma non mancano le polemiche, con Chef Rubio che ha scatenato il caos con un suo commento alla tragedia registrata ieri: «Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente. Io non mi sento sicuro in mano vostra», le parole del cuoco tv su Twitter. Parole che non sono passate inosservate a nessuno, con dure reazioni da parte della classe politica. Tra i primi a prendere posizione il leader della Lega Matteo Salvini: «A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio. Non sei uno “chef”, sei uno stupido».

CHEF RUBIO CHOC SUL DRAMMA DI TRIESTE: IRA MELONI E SALVINI

Chef Rubio ha ulteriormente rincarato la dose nelle scorse ore, aggiungendo sempre su Twitter: «Per servire il Paese (i cittadini, no i cogl*oni che vi mandano a morire), bisogna essere dei virtuosi, viverla come missione e non come lavoro, essere impeccabili, colti, preparati fisicamente e mentalmente così da gestire qualsiasi imprevisto. I colpevoli sono sopra non sotto». «Miserabile», la rabbia di Giorgia Meloni, con la leader di Fratelli d’Italia che mette nel mirino anche le forze politiche che non condannano l’uscita del volto di Unti e Bisunti: «Odio dover dare spazio a questo individuo in cerca di visibilità, ma questa volta è davvero troppo. Insulta la Polizia nel giorno in cui vengono uccisi due agenti: e questo miserabile ce lo ritroviamo in televisione. Insultano le divise quando muoiono, le insultano quando si difendono, le insultano quando lavorano per la sicurezza di tutti noi. E nessun politico o giornalista di sinistra che spenda mezza parola per condannare parole agghiaccianti come queste. Le condividono?». Il dibattito sui social prosegue senza esclusione di colpi, polemiche su un dramma che ha sconvolto la vita di due famiglie e della Polizia di Stato intera…

