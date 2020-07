Chef Rubio contro Sgarbi: “manco oggi hai scop*ato?”/ Vittorio: “ti è finito…”

Chef Rubio attacca e Vittorio Sgarbi replica. Tutto è nato da un tweet di Sgarbi che ha commentato la scelta di un giovane italiano che ha deciso di sposare la causa dell’Isis abbandonando il proprio nome convertendosi all’Islam. Sgarbi, in particolare, ha criticato la decisione del 38enne pugliese che, dal 2011, si è trasferito a Milano dove avrebbe cominciato a frequentare un centro culturale per poi convertirsi definitivamente alla religiona islamica. “Ma come fa un pugliese di 38 anni, di Bari, a trasformarsi in un militante dell’Isis e da Nicola cambiare il nome in Issa? Ecco cosa accade quando si sostituiscono le orecchiette con il kebab…”, ha cinguettato Sgarbi. Tanti gli utenti che hanno commentato le parole del critico d’arte, ma tra tutti, spicca quello di Chef Rubio.

CHEF RUBIO CONTRO VITTORIO SGARBI: BOTTA E RISPOSTA SU TWITTER

Non se le mandano a dire Chef Rubio e Vittorio Sgarbi che, su Twitter, hanno dato vita ad un botta e risposta pepato. dopo aver letto il tweet di Sgarbi sull’italiano convertito all’Isis (leggete sopra), Rubio ha così commentato: “Manco oggi hai sco*** eh? Non ce pensa’”. La replica, naturalmente, del critico d’arte non è tardata ad arrivare. “Ti è finito il Last al limone e non sai come ammazzare il tempo, vero?”, ha replicato Sgarbi chiudendo l’argomento. Non è la prima volta che Chef Rubio diventa il protagonista di “risse social”. Qualche settimana fa si è scagliato contro Chiara Ferragni e altri influencer per aver partecipato alla manifestazione a favore del movimento Black Lives Matters. Oggi, invece, a finire nel mirino è stato Sgarbi.

Ma come fa un pugliese di 38 anni, di Bari, a trasformarsi in un militante dell’Isis e da Nicola cambiare il nome in Issa? Ecco cosa accade quando si sostituiscono le orecchiette con il kebab… @stampasgarbi @ilgiornale @Libero_official @Adnkronos — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) July 8, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA