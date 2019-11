Chef Rubio lascia Discovery Channel/ Addio a “Camionisti in trattoria”: motivazioni

Chef Rubio ha lasciato “Camionisti in trattoria”: per quale motivo? I molti pensano che sia stato il gruppo Discovery Channel ad allontanarlo dal canale DMax ma lui, sono questo aspetto ha voluto fare chiarezza. Conosciuto per merito di programmi come “Unti e Bisunti” e “E’ uno sporco lavoro”, Gabriele Rubini (questo il suo vero nome), ha sempre portato in scena dei format dissacranti come lui. Ed infatti, proprio di recente è stato preso di mira per via di alcuni tweet dove ha criticato la politica attuale, specie i comportamenti di Matteo Salvini. Dopo l’ultimo cambio di rotta lavorativo, sempre sui social si è cinguettato un “giusto licenziamento” che ha costretto lo chef a precisare la realtà delle cose. “I motivi per cui ho deciso di interrompere ‘Camionisti in trattoria’ sono molteplici e non starò qui a motivarli, visto che di certe cose si parla (e si è già parlato) nelle apposite sedi – ha scritto su Instagram – Di certo, posso dirvi che è stata l’unica cosa giusta da fare e per correttezza nei vostri confronti che sempre mi sostenete con fiducia, e per coerenza nei confronti del percorso professionale e di vita che sto facendo”.

Chef Rubio dice addio a “Camionisti in trattoria”: ecco perché

Come ribadito anche recentemente, Chef Rubio aveva già capito di essere arrivato al capolinea con il suo show: “Vi basti sapere però che non avevo più la serenità, le motivazioni e l’energia per continuare a girare qualcosa in cui sentivo di aver già dato tutto. Continuare a girare per gli ascolti non è mai stata e mai sarà una mia peculiarità e farlo per inerzia mi avrebbe reso infelice e ancora più nervoso di quanto già non fossi alla fine della terza stagione. La cosa sarebbe ricaduta sia sul prodotto che sulla mia incredibile troupe. Loro meritano solo il massimo e io quel massimo non avrei più potuto garantirlo”, ha precisato. “Chiudo dedicando un pensiero ai bifolchi che scrivono di me: da 6 anni a questa parte mi hanno proposto le conduzioni di quasi tutti i programmi televisivi che conoscete e se non me c’avete visto e mai me ce vedrete è solo perché nel nome della coerenza so dire ‘No Grazie’ (…) quindi quando parlare di me o vi informate meglio oppure tacete perché altrimenti fate solo delle ricchissime figure di merda. Ah, quando non mi vedrete più in tv, sarà solo perché l’avrò voluto io e non il vostro Dio”.

