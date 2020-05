Chef Rubio Vs Mahmood: “Peccato per quel filo israeliano”/ Gemitaiz replica “stupido”

Pubblicità

Chef Rubio si complimenta con il rapper Massimo Pericolo e attacca Mahmood. Il motivo? La collaborazione tra il vincitore del Festival di Sanremo 2019 e il rapper Massimo Pericolo per la collaborazione nel nuovo singolo “Moonlight popolare”. Lo chef e personaggio televisivo, su Twitter, dopo essersi complimentato con Massimo Pericolo, ha lanciato una frecciatina a Mahmood. “Sarà na bomba bro. Peccato solo per quell’altro filo israeliano che non merita la tua classe ma amen. La musica deve essere libera”, ha cinguettato Rubio scatenando immediatamente un’accesa polemica sul web con molti utenti che hanno attaccato Chef Rubio difendendo Mahmmod che, invece, almeno per il momento, ha preferito non rispondere e restare in silenzio.

CHEF RUBIO ATTACCA MAHMOOD, GEMITATAIZ REPLICA: “STUPIDO E IGNORANTE”

Se Mahmood non risponde alla frecciatina di Chef Rubio, al suo posto, replica Gemitaiz. Il rapper, dopo aver letto il commento di Rubio nei confronti di Mahmood che è di origini egiziano, ha sbottato sui social e ha duramente rispondo allo chef. “Zio sei veramente uno stupido e un ignorante, questa cultura non ti riguarda. Sempre nei backstage dei concerti a mangiare la frutta. Non mi sei mai piaciuto e adesso ho la conferma che facevo bene. Vai a accende i fornelli và”, ha replicato senza giri di parole. Il commento di Rubio ha naturalmente scatenato anche la reazione dei fans dell’interprete di Soldi che, sui social, si sono scagliati contro Rubio per difendere il proprio beniamino.





