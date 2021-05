Chef Rubio vs Mentana: “Fa propaganda sionista”/ Interviene Parenzo: “Povero stron*o”

Il noto Chef Rubio, nome d’arte di Gabriele Rubini, ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo post su Twitter, polemizzando ancora contro il direttore del tg di La7, Enrico Mentana. Secondo il famoso cuoco di Real Time, il secondo sarebbe stato a suo modo di vedere troppo neutrale sulla questione Israele-Palestina, scatenando di fatto il suo malumore. Ma veniamo nel dettaglio al post pubblicato dall’ex giornalista del Tg5 sulla sua pagina Facebook: “Nel conflitto israelo-palestinese non ci sono la parte giusta e quella sbagliata, il torto di uno e la ragione dell’altro, le verità assolute di questo o di quello. Solo chi non conosce quella regione, quell’intrico di fedi religiose e di etnie, di colonizzazioni e complicità, di sconfitte e vittorie passate può trattare l’ennesimo conflitto in corso come fosse un partita di Champions tra la squadra del cuore e l’avversario più odiato: e qui sui social è l’atteggiamento dominante”.

Quindi Mentana aveva aggiunto e concluso la propria disamina scrivendo: “Per cui Israele pratica l’apartheid e e palestinesi sono terroristi, e ogni percorso di pace è un imbroglio. È il gioco del partito preso, il terreno dei fanatici, che partono da una certezza, di essere dalla parte giusta, che va presidiata con durezza e inflessibilità, mostrandosi più aggressivi di chi la pensa in modo opposto, e facendo terra bruciata nella terra di nessuno del dubbio. Sarà sempre di più così, nell’esplosione festante di odio social, finché non si darà una sicurezza di pace e di confini a Israele e di Stato e territorio al popolo palestinese. Si chiama pace”.

CHEF RUBIO VS ENRICO MENTANA POI IL BOTTA E RISPOSTA CON PARENZO

Parole che hanno appunto indotto Chef Rubio a replicare, e questi ha ripostato il post di Mentana, commentando: “Non posso accettare che un uomo possa anche solo pensare una roba del genere, che un giornalista possa scrivere un testo così infarcito di propaganda sionista senza che nessun collega dica nulla. Mentana, sei una delle persone che disprezzo di più al mondo, vanne fiero”. Gabriele Rubini ce l’ha anche con i suoi follower o comunque con coloro che hanno apprezzato il suo discorso: “E giù applausi. Capito? La gente ebete gli mette il like! Io dico po… ma studiate prima e poi mettete il like. Come se io me mettessi a mette like a tweet de neurochirurghi che mostrano tesi comparative… Se non so un c… al massimo leggo e muto”.

Sulla vicenda è poi intervenuto anche David Parenzo, noto conduttore televisivo e radiofonico, (già in passato contro la posizione dello chef), che ha scritto: “Ogni giorno @rubio_chef dimostra come nel nostro Paese sia presente il tema dell’analfabetismo di ritorno”. Rubio ha replicato: “Non ce l’avevo con te ma con chi difendeva l’indifendibile. Non te calcolo stai tranquillo, continua a sghignazzare delle morti palestinesi”. Pronta la controreplica di Parenzo: “Questa espressione ti qualifica. Non sei un analfabeta di ritorno, bensì un povero stron*o”. Chef Rubio l’ha poi chiusa così: “Dopo analfabeta di ritorno (ne ha appreso il significato ieri sera), sono diventato pure un povero stron*o. Mmmm, facciamo progressi dai”.



