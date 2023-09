Cher accusata del rapimento di suo figlio Elijah/ “Voleva allontanarlo dalla moglie”

La cantante Cher è stata recentemente accusata di aver ingaggiato quattro uomini per far rapire suo figlio Elijah Blue Allman, facendolo prelevare da una camera di albergo a New York il 30 novembre 2022. Quel giorno il figlio di Cher stava festeggiando l’anniversario con la sua ex moglie, e dopo essere stato portato via a forza dagli uomini sarebbe stato trasferito a Los Angeles e successivamente in un centro per disintossicarsi dalle droghe in California.

In base a quanto emerso dai documenti giudiziari, visionati dalla stampa solo nei giorni scorsi, ad accusare Cher sarebbe stata proprio la ex nuora Marieangela King, sostenendo che la superstar avrebbe pagato gli uomini per allontanare il figlio e fare in modo di non farlo riconciliare con lei, sembra infatti che i due avessero trascorso alcuni giorni in hotel proprio per cercare di rimettere a posto la relazione e tornare insieme dopo il divorzio. La nuora di Cher si è poi dichiarata preoccupata per l’ex marito chiedendo espressamente alla suocera di essere informata circa lo stato di salute attuale di Elijah. E aggiungendo: “Capisco gli sforzi della sua famiglia per assicurarsi che stia bene e voglio ciò che è meglio per mio marito”.

Cher, le accuse della nuora “Ha pagato quattro uomini per rapire il figlio”

In base alle indiscrezioni circolate subito dopo la notizia delle accuse a Cher, per il rapimento di suo figlio, Elijah Allman, avuto dal matrimonio della cantante con il musicista Greg Allman, la relazione tra madre e figlio sarebbe stata molto problematica già anni, sembra infatti che il difficile rapporto del ragazzo con le droghe preoccupasse Cher, e che la stessa avesse più volte incolpato la ex nuora di non aver mai fatto nulla per fare uscire il marito dal tunnel delle dipendenze.

Nel periodo successivo alla separazione Marieangela King aveva iniziato ad avere problemi con Cher, specialmente dopo essere stata costretta a lasciare l’appartamento nel quale viveva proprio perchè di proprietà dell’artista. Attualmente dalle carte in possesso della polizia è emerso anche che, a favore delle accuse della nuora di Cher ci sarebbe anche la testimonianza di uno dei rapitori, che avrebbe confermato alla King di essere stato pagato dalla madre di Elijah per portarlo via da quell’hotel.

