Cher si sposa: anello di diamanti da Alexander Edwards/ Rapper ha 40 anni in meno

Cher si sposa con Alexander Edwards Cher si sposa per la terza volta. La cantante statunitense ha ricevuto un regalo speciale per Natale: un anello di fidanzamento dal suo fidanzato Alexander “AE” Edwards. La pop star di 76 anni ha condiviso su Twitter una foto dell’anello di diamanti ricevuto dal compagno, di quarant’anni in meno, lasciando a bocca aperta i suoi fan. “Non ci sono parole” ha scritto la cantante, visibilmente sorpresa. In un secondo post ha aggiunto un commento ironico: “L’ho messa perché le sue unghie sono molto cool”, facendo riferimento allo smalto del rapper. Amici 22 a Natale: Tommy, Cricca e Wax un trio, Mattia canta con NDG/ Web in tilt

Cher e Edwards si frequentano dallo scorso settembre. I due sono stati avvistati insieme mano nella mano per le strade di Los Angeles e la pop star ha confermato la sua storia con il giovane rapper scrivendo su Twitter: “L’amore non conosce la matematica”, lezione del defunto insegnante buddista tibetano e scrittore Sogyal Rinpoche. “Rinpoche mi ha detto: ‘Alcune persone si incontrano, altre si riconoscono” ha aggiunto la cantante. GF Vip Matthias De Donà, fratello di Giaele/ "Con Antonino? Ci avrei provato pure io" Chi è Alexander Edwards

Alexander Edwards è un rapper americano di quarant’anni in meno di Cher. Dopo una relazione di tre anni con Amber Rose, terminata nell’agosto del 2021 con le molteplici accuse di tradimento con almeno 12 persone diverse da parte della modella, ha conosciuto Cher. “AE” è nato il 21 Settembre 1987 e lavora come produttore per l’etichetta discografica Universal Music Group ed è vicepresidente della divisione artisti alla Def Jam Records dal 2018.

Cher invece, prima del terzo matrimonio che sarà proprio con Alexander Edwards, è stata sposata con Sonny Bono dal 1964 al 1975 e Gregg Allman dal 1975 al 1979. Ha spesso frequentato uomini più giovani di lei come Val Kilmer, Tom Cruise e Rob Camilletti. “Agli uomini più anziani non piacevo così tanto. Capisci cosa intendo? Ho avuto un paio di fidanzati quasi miei coetanei, ma per qualche motivo non gli piacevo. Agli uomini più giovani non importa se sei divertente, oltraggiosa, se vuoi fare cose stupide, o se hai una forte personalità. Non rinuncio alla mia personalità per nessuno, ok?” ha spiegato. Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 27 dicembre: arriva Tancredi per Matilde...

© RIPRODUZIONE RISERVATA