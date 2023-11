Cher “Tina Turner? Destinate ad essere amiche”/ “Nessuno come lei, era di un altro livello”

Cher torna con un nuovo album

“Cher Christmas“, si chiama così il primo album di Natale della carriera dell’artista, ospite oggi di Verissimo. “Non mi piaceva l’idea di far uscire il classico album natalizio, volevo che fosse diverso. Ho potuto scegliere le canzoni da inserire, quindi sono orgogliosa di questo album. Penso che sia divertente, volevo fare proprio questo”, racconta in collegamento con Silvia Toffanin.

Ci sono tante collaborazioni, da Stevie Wonder a Tyga, per Cher. “Non avevo mai fatto album con altri artisti, ho iniziato con gli amici”. E poi ci sarà un tour, come conferma a Verissimo: “Girerò il mondo per promuovere l’album, prima devo fare questo, poi potrò pensare al tour. Scoprirete che non è il classico album natalizio, per questo prima non riuscivo a realizzarne uno”.

L’omaggio di Cher a Tina Turner a Verissimo

Nell’intervista di Cher non può mancare un riferimento all’amica Tina Turner. “Hai presente quando conosci qualcuno e senti di essere destinato ad esserci amico? Stava vivendo un momento difficile con suo marito, io non ne avevo mai avuto con Sonny, anche se discutevamo. Parlavamo molto e la incoraggiavo. Non le dicevo cosa fare, ma le dicevo di restare se stessa e di sentirsi libera, di restare la donna che era, perché era meravigliosa”, racconta l’artista a Verissimo.

Cher aggiunge su Tina Turner: “Nessuno era come lei. Le dicevo che stando accanto a lei sembravo la più stupida del mondo, sapevo che eravamo su due piani diversi, che non sarei mai diventata come lei. L’andavo sempre a trovare, abbiamo trascorso momenti bellissimi”.

