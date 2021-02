Cherif Karamoko “Mio fratello morto in mare”/ “Svenni e mi risvegliai in Italia..”

Lo sportivo racconta per la prima in televisione, a Verissimo, la sua storia di dolore e riscatto e le lacrime non mancheranno. Di chi stiamo parlando? Del calciatore Cherif Karamoko che oggi sarà ospite di Silvia Toffanin per raccontare del suo viaggio della speranza ma anche delle torture e della prigionia che lo lacerato strappandogli via suo fratello. Lui stesso racconterà oggi nel talk show di Canale5 del suo viaggio in barca, lo stesso che ha causato la morte dell’amato fratello: “Su quella barca potevano starci 60 persone, ma noi eravamo in 143. Era piena, non ci stavamo, ma chi aveva organizzato il viaggio era armato e ci ha spinto a forza tutti dentro”. Classe 2000, oggi ventenne, Cherif Karamoko arriva dalla Guinea, Paese dal quale è scappato per via della guerra, con la speranza di trovare una vita migliore in Italia dove, proprio due anni fa, ha esordiato in serie B nel Padova.

Cherif Karamoko “Mio fratello morto in mare”, il racconto choc a Verissimo oggi

A Silvia Toffanin, però, in lacrime, Cherif Karamoko racconterà la sua vita e il grande dolore per aver visto le onde portare via suo fratello. In quei giorni hanno provato a fuggire dalla guerra in Guinea, hanno attraversato il deserto per arrivare a Tripoli e poi sono saliti su quel barcone che però, ormai quattro anni fa, è affondato nel Mediterraneo: “Una notte, abbiamo iniziato ad imbarcare acqua. A quel punto è nata una battaglia disperata per accaparrarsi i salvagenti”. Da lì a poco la barca affondò e così a quel punto solo alcuni sono riusciti a salvarsi e tra quelli non c’era suo fratello: “Ero senza forze, faceva freddissimo e avevo bevuto un sacco di benzina. All’improvviso mio fratello mi ha allungato un salvagente e mi ha detto di tenere duro, che sarebbe arrivata la nave italiana a salvarci. Mi ha detto di salvarmi perché dovevo giocare a calcio. Lui era al mio fianco e non mi sono accorto quando è scomparso nelle onde. Sono svenuto e mi sono risvegliato in ospedale in Italia”. Un dolore terribile e una storia che sicuramente non è unica nel suo genere alla luce di quello che succede in mare molto spesso. Cos’altro rivelerà il calciatore oggi pomeriggio?