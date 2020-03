Cherki alla Juventus?/ Calciomercato, bianconeri al lavoro per beffare Real e Barça

Dopo Kaio Jorge, in vista della finestra del calciomercato di giugno, pare che la Juventus sia già sulle tracce di un nuovo giovanissimo talento, da mettere a disposizione di Sarri per la prossima stagione. Stando alle ultime voci di calciomercato, raccolte dal portale calciomercato.com, la Juventus starebbe mettendo nel mirino il profilo di Rayan Cherki, trequartista classe 2003 del Lione, per cui però nei prossimi mesi potrebbe accendere una forte concorrenza. Pare infatti che il giocatore di Pusignan abbia attirato le attenzioni anche di club spagnoli, del calibro di Barcellona e Real Madrid, che pure si stanno già attivando per portarsi a casa giovani talenti da scoprire e fare emergere sotto i proprio colori.

CHERKI ALLA JUVENTUS? PARATICI GIA’ AL LAVORO

Nonostante la forte concorrenza delle big spagnole, pure la Juventus pare puntare molto sul giovane Cherki, e anzi apprendiamo che probabilmente la dirigenza della Vecchia signora si è già attivamente mossa con lo stesso club del ragazzo. Paratici viole dunque porsi in pole position non appena scatterà l’asta al rialzo per il giovanissimo talento francese. Certo il profilo di Cherki merita tale attenzione e a dirlo sono certo i numeri. Il trequartista classe 2003 dopo tutto in stagione per i colori del Lione ha già messo da parte ben 16 presenze (di cui una in Champions league, esordio contro lo Zenit), con 813 minuti di gran gioco e pure 3 assist vincenti e 8 gol (tre segnati durante la Coppa di Francia e che lo rendono il più giovane marcatore del club di Garcia). Staremo a vedere.

