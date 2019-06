CHERNOBYL/ Anticipazioni 10 giugno: sbarca in Italia la serie sul disastro nucleare

CHERNOBYL, LA MINISERIE: TRAMA, CAST E CURIOSITÀ

Sbarca sul piccolo schermo di Sky Atlantic la serie tv Chernobyl in prima tv assoluta. Andrà in onda nella prima serata di oggi, lunedì 10 giugno 2019, in streaming anche su NOW TV, la piattaforma online dell’emittente satellitare. Il primo appuntamento si intitola “1:23:45“. Cinque episodi per la produzione che unisce Sky e la HBO americana, per una trama che già nel suo titolo rivela il cuore della narrazione: la tragedia che ha colpito il mondo 33 anni fa e che ancora oggi incute lo stesso terrore. Che cosa è accaduto davvero nell’ex Unione Sovietica quel terribile giorno? La regia è di Johan Renck, già salito alla storia con la serie tv immortale Breaking Bad. La scrittura è invece ad opera di Craig Mazin, fortunato autore de Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio. Siamo nel 1986 ed ancora oggi sono tante le bugie e le mezze verità raccontate alla popolazione per nascondere quello che è a tutti gli effetti un fallimento dell’intera umanità. Mentre nelle retrovie ci si affannava per insabbiare tutto, in prima fila invece nobili eroi davano in pasto la propria vita pur di impedire che la catastrofe raggiungesse una portata ancor più devastante. Il cast sottolineerà con maggior forza questa divisione, grazie al contributo di Jared Harris che abbandonato il suo ruolo in The Crown assumerà i panni dello scienziato Valery Legasov. Ovvero l’uomo di punta del Cremlino, incaricato di indagare sulla tragedia e fra i primi ad attivarsi sul campo.

Dal cult Mamma mia!, Stellan Skarsgard firma un altro ruolo destinato a rimanere nella storia. In questo nuovo lavoro lo vedremo nei panni di Bors Shcherbina, il capo della commissione scelta dal Governo nelle ore immediatamente successiva alla catastrofe. La celebre Emily Watson non ha bisogno di presentazioni e la potremo ammirare come interprete della fisica nucleare Ulana Khomyuk. I suoi sforzi avranno effetto non solo sulla popolazione mondiale, ma anche sugli alti ranghi del Cremlino che cercheranno di metterlo a tacere. Il tutto per evitare che possa rivelare un segreto scottante. Nel ruolo di Lyudmilla Ignatenko, l’attrice Jessie Bucley avrà il compito di interpretare la moglie del vigile del fuoco Vasily, l’uomo che non riuscirà ad impedire l’esplosione. Il suo contributo nell’arco narrativo sarà significativo in quanto portavoce delle tante vittime cadute sul campo e dei loro familiari, impegnati a dover fare i conti con un dolore senza pari. Il cast stellare si completa con altri volti noti a livello internazionale come Paul Ritter, Con O’Neill, Adrian Rawlins, Adam Nagaitis, Sam Troughton, David Densik, Fares Fares e Mark Lewis Jones.

ANTICIPAZIONI CHERNOBYL DEL 10 GIUGNO 2019

EPISODIO 1, “1:23:45” – Il 26 aprile dell’88, l’ex capo dell’inchiesta sul disastro di Chernobyl, Valery Legasov, ultima le azioni che porteranno alla condanna di Anatoly Dyatlov, l’ingegnere considerato il responsabile dell’esplosione. Legasov tuttavia avrà un rimorsi subito dopo aver nascosto i nastri che incriminano l’imputato. Due anni prima, la moglie di Vasily Ignatenko, Lyudmilla, è incinta e diventa testimone dell’esplosione della centrale nucleare. All’interno della fabbrica, Dyatlov ignora i due uomini che lo avviseranno per primi dell’esposizione preoccupante del reattore nucleare. Il nucleo è in fiamme ed è impossibile spegnere il fuoco manualmente. Intanto, Vasily guarda altri pompieri colpiti dalle radiazioni, mentre il direttore dello stabilimento e l’ingegnere capo, Nikolai Fomin, ricevono un rapporto dettagliato da Dyatlov in cui le informazioni riportate sono errate. A causa di questo, l’incidente verrà preso sotto gamba. In seguito Dyatlov si ammalerà di ARS, mentre Sitnikov cerca di riportare a galla la verità su quanto sia grave l’incidente. Verrà a sua volta esposto a dosi letali di radiazioni quando verrà inviato sul tetto per confermare le sue previsioni.



