Chernobyl, oggi “maratona” serie su La7/ La stagione completa sul disastro del 1986

La stagione completa di Chernobyl va in onda su La7 a partire dalle 20.35 fino alle 2.15. Saranno dunque trasmessi uno di fila all’altro i cinque episodi della serie tv che ha raccontato il terribile disastro del 1986. La trama si basa principalmente sui racconti di chi abitava in quel periodo a Prypjat, una raccolta che fu realizzata da Svetlana Alexievich Premio Nobel per la Letteratura e autrice di Preghiera per Chernobyl. Inoltre alcuni spunti sono tratti dal saggio Chernobyl 1:23:40 di Andre Letherbarrow. L’ideatore è Craig Mazin mentre alla regia troviamo Johan Renck diventato famoso in Svezia per la sua carriera da cantante pop e che in televisione aveva già diretto episodi di Breaking Bad, The Walking Dead, Vikings e The Last Panthers.

CHERNOBYL STAGIONE COMPLETA SU LA7, CAST E CURIOSITÀ

La maratona di Chernobyl su La7, rete che trasmetterà la stagione completa stasera, apre la possibilità per parlare anche del cast della stessa. Tra i protagonisti c’è Jared Harris che interpreta Valerij Alekseevic Legasov, attore noto per aver recitato soprattutto in serie tv come Fringe e Mad Men. Al suo fianco troviamo lo svedese Stellan Skarsgard che interpreta invece Boris Evdokimovic Scerbina, nato a Gotebrg nel 1951 è diventato famoso soprattutto per il ruolo del capitano Tupolev in Caccia a Ottobre Rosso. Completano il cast tra gli altri Paul Ritter, Jessie Buckley, Con O’Neil e Robert Emms. Tra le curiosità c’è sicuramente il fatto che dopo la messa in onda per la prima volta della serie le visite turistiche nell’area colpita dal disastro nucleare sono aumentate del 40% rispetto a prima.



