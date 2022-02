Chernobyl, serie tv sul disastro nucleare sarà trasmessa su La7/ Scoppia la polemica

La serie tv Chernobyl, che racconta il disastro nucleare avvenuto nel 1986 nell’allora Repubblica Socialista Sovietica Ucraina, verrà trasmessa in replica su La7 a partire da lunedì 28 febbraio 2022 a partire dalle 21.15 (oggi i primi tre episodi, gli altri due il 7 marzo). Il mini documentario, composto da cinque puntate, ricostruisce il dramma vissuto in quegli anni a causa dell’esplosione del reattore nucleare della centrale. Per la prima volta fu mandata in onda da Sky Atlantic nel 2019 e adesso l’emittente televisiva ha deciso di riproporla in chiaro.

Una scelta che non è stata gradita a molti, in virtù del momento che l’Ucraina sta vivendo. Il Paese, infatti, è stato invaso dalla Russia e nei giorni scorsi proprio i soldati russi hanno provato a occupare la dismessa centrale atomica. È per questo motivo che si è parlato del rischio che la guerra tra i due fronti potesse toccare proprio le zone della città in sui si trova il materiale nucleare radioattivo e che esso potesse essere disperso dal luogo di stoccaggio.

Chernobyl, serie tv sul disastro nucleare sarà trasmessa su La7: è polemica

Il fatto che la serie tv sul disastro nucleare di Chernobyl venga trasmessa su La7 proprio in queste ore, dunque, non sembrerebbe essere una casualità. Il web, per questo motivo, è insorto alla notizia dell’inserimento del documentario nel palinsesto televisivo. Gli utenti hanno sottolineato il tempismo della messa in onda, ritenendolo quasi uno sfruttamento della situazione che si è creata con la guerra in Ucraina.

In molti, da parte loro, hanno ironizzato sulla scelta dell’emittente televisiva di “alleggerire il palinsesto”. Chi desidera trascorrere una serata lontano dai pensieri sconfortanti che arrivano dall’estero, infatti, fa fatica a trovare qualcosa di diverso. Anche la Rai, nei giorni scorsi, ha in tal senso scelto di cambiare il proprio programma, ad esempio cancellando la messa in onda di Doc – Nelle tue mani ed inserendo al suo posto un approfondimento sulla vicenda ucraina.

