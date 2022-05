Cherry Bombs, concorrenti The Band/ Giusy Ferreri: “sono veramente molto brave”

Cherry Bombs, Giusy Ferreri “orgogliosa di loro2

Cherry Bombs concorrenti di The Band, il nuovo talent show musicale condotto da Carlo Conti il venerdì sera su Rai1. La band, tutta al femminile, sono tra le rivelazioni di questa prima edizione. Sin dalla prima puntata, infatti, si sono fatte notare per la loro bravura, ma anche presenza scenica sul palcoscenico. Durante la terza puntata hanno fatto ballare e cantare tutti sulle note di “Chimica”, il brano portato in gara a Sanremo 2022 da Donatella Rettore e Ditonellapiaga. Questa volta però la loro performance non convince tantissimo, visto che le Cherry hanno totalizzato solo 22 punti. Anche i giudici non hanno premiato la loro esibizione visto che la band si è classificata all’ultimo posto della classifica. I coach sono divisi: Dolcenera dà voto 2 spiegando “suonano bene, compatte, però ci sono delle canzone che hanno bisogno di essere più riflettute, con più peso”. Anche Francesco Sarcina non è rimasto colpito, anzi precisa: “sono troppo confusionarie”.

Di parere contrario Giusy Ferreri che commenta: “sono orgogliosa di loro. Hanno avuto libertà anche su come muoversi. Sono veramente molto brave. Mi sono dedicata al loro look, mi piace molto. Sono davvero felice di poter collaborare con loro”.

Chi sono le Cherry Bombs di The Band

Il percorso delle Cherry Bombs a “The Band” prosegue tra alti e bassi. Dopo il secondo posto nella prima puntata e il primo nella seconda, la band seguita da Marco Masini non ha convinto particolarmente durante la terza puntata. La giurata Gianna Nannini è entusiasta della performer: “la ragazza che canta è una bomba, se usa il diaframma può spaccare”. Ma chi sono le Cherry Bombs?

A raccontarlo sono proprio le dirette interessante nel video di presentazione: “siamo tutti di provenienze diverse: siciliane, milanesi e toscane, ma abitiamo a Milano” – dice Claudia, il “boss assoluto” della band. Una cosa è certa: “fare questo programma per me è una cosa bellissima perché mi ha fatto venire in mente mia madre che quando vedeva Carlo Conti in televisione mi diceva sempre ‘ma quando te la prendi la mia figliola in televisione?” racconta proprio la performer Beatrice.

