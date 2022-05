Cherry Bombs, The Band/ Piacciono a tutti, i complimenti di Gianna Nannini

Chi pensa che le donne non siano in grado di sfoderare la grinta quando si trovano a esibirsi su un palco è destinato a ricredersi osservando le Cherry Bombs, band tutta al femminile in gara a “The Band”. Le ragazze, nonostante siano di provenienza diversa, hanno dimostrato una grande sinergia e sono davvero entusiaste di poter essere seguite in questo percorso da Giusy Ferreri, una a cui la determinazione non manca di certo.

Anche l’interprete di “Non ti scordar di me”, pur essendo ancora agli inizi di questo percorso, è davvero entusiasta di questa esperienza: “Sono orgogliosa di loro – ha detto nell’ultima puntata dello show del venerdì sera di Raiuno condotto da Carlo Conti -. Hanno avuto libertà anche su come muoversi. Sono veramente molto brave. Mi sono dedicata al loro look, mi piace molto. Sono davvero felice di poter collaborare con loro”.

Le Cherry Bombs a “The Band” conquistano tutti per la grinta

Pur essendo ancora all’inizio del loro percorso a “The Band” non è certamente azzardato pensare che le Cherry Bombs siano tra le favorite per la vittoria finale. Dopo il secondo posto ottenuto nella puntata di esordio del programma, il gruppo ha infatti ottenuto la vittoria nella seconda puntata, al pari dei Moms, la band seguita da Marco Masini.

Tra le prime a complimentarsi con loro non solo per le doti vocali indiscusse, ma soprattutto per la convinzione che ci mettono ogni volta che si esibiscono è stata Gianna Nannini. Del resto, la giurata in tutta la sua carriera si è sempre distinta per la capacità di trascinare il pubblico in ogni suo brano: “Non ne farei una questione di genere, ma di suonare – ha detto la cantante nell’ultima puntata -. La ragazza che canta è una bomba, se usa il diaframma può spaccare“.

