Chet Hanks, figlio Tom Hanks / Video choc: sangue sul viso dopo coltellata ragazza

Non se la sta passando bene Chet Hanks, il figlio del pluripremiato attore americano Tom Hanks e di Rita Wilson. Un giudice del Texas, come riferito dal tabloid britannico Daily Mail citato da Dagospia, ha emesso un ordine restrittivo contro il ragazzo nei confronti della sua ex fidanzata, Kiana Parker, accusandolo di aver aggredito sia fisicamente che verbalmente, e per diversi mesi, appunto l’ex compagna. I fatti sono emersi solo in queste ore ma l’ordine è stato firmato lo scorso 14 gennaio, pochi giorni dopo che Chet Hanks ha dichiarato attraverso un video di essere stato attaccato con un coltello dalla Parker nella sua casa situata in quel di Sugarland, esattamente lo scorso 8 gennaio.

La relazione fra i due è terminata all’inizio di quest’anno, e come spesso e volentieri accade, la loro storia d’amore è finita in maniera tutt’altro che serena; entrambi si sono infatti scambiati accuse di violenza domestica, anche se al momento sembrerebbe avere la meglio l’ex del figlio dell’attore hollywoodiano.

CHET HANKS, VIDEO CHOC: LA BATTAGLIA LEGALE CON LA RAGAZZA

Secondo la Parker, Chet Hanks l’avrebbe aggredita più volte a partire dal mese di ottobre del 2020, e negli ultimi giorni la stessa ha pubblicato sui social un’immagine con la scritta: “La mia vita conta, così ho parlato. Sopravvissuta alla violenza domestica”. Ma è il video di cui sopra, quello del coltello, che sta destando molto scalpore; a pubblicarlo è stato il portale americano TMZ, sempre in primissima fila per quanto riguarda il gossip a stelle e strisce, e in cui si vede Cheat Hanks sporco di sangue al volto, accusare la Parker di averlo accoltellato; nello stesso filmato si vede inoltre la ragazza con in mano una pentola, mentre sembra intenzionata a lanciarsi contro di lui, ma la stessa rimanda al mittente ogni accusa, sostenendo invece che il suo ex ragazzo l’avesse spinta. Vedremo come finirà questa assurda vicenda… Clicca qui per il video choc

