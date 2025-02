Antonella Clerici scalpita per il ritorno a Sanremo 2025 e circolano i primi rumor sull’outfit: “Sorpresona!”

Antonella Clerici è pronta al ritorno a Sanremo, questa volta in veste di co-conduttrice. La celebre presentatrice affianca Carlo Conti, assieme a Gerry Scotti, per la prima serata di Sanremo 2025. C’è grande curiosità da parte del pubblico di scoprire con quali outfit Antonella Clerici salirà sul palco dell’Ariston. Ancora tutto top-secret, ad eccezione di qualche tiepida anticipazione che ha fornito la stessa presentatrice alla vigilia della kermesse, con un video postato sui propri canali social.

Maelle, chi è la figlia di Antonella Clerici/ "Spesso ci sono sempre per lei, e questa è una fortuna"

“Quest’anno c’è una sorpresona! Chi può dirlo cosa combinerò con i vestiti. Beh, qualcosa di sicuro strano sto pensando”, ha assicurato con il suo solito entusiasmo contagioso. Si accende quindi la curiosità degli appassionati, che ora devono solo fare il conto alla rovescia in vista dell’inizio della serata.

Vittorio Garrone, chi è il compagno di Antonella Clerici/ "Il nostro è un grande amore, non ci lasceremo mai"

Antonella Clerici a Sanremo 2025, clima disteso con Gerry Scotti nonostante le voci maligne dai social…

Entusiasmo, brillantezza e voglia di godersi appieno la prima serata di Sanremo 2025. E’ questo il mood con cui Antonella Clerici approccia al Festival della canzone italiana, senza lasciarsi influenzare dalle voci dei maligni che la vorrebbero come rivale di Gerry Scotti. Tutto per la somiglianza delle rispettive trasmissioni canore, con le versioni dedicate ai più piccoli e ai più grandi di The Voice e Io Canto.

A rassicurare tutti sul buon rapporto e sul clima disteso che al momento regnerebbe tra loro è stato nientedimeno che Gerry Scotti. Il presentatore di Mediaset avrebbe fatto intendere in una intervista al Corriere della Sera che non c’è stato alcun litigio con la collega e che tra persone intelligenti è difficile scontrarsi per questi motivi. Dunque, nessun motivo di tensione o ostacoli nel rapporto tra Antonella e Gerry. Sanremo 2025 comincia sotto i migliori auspici anche per loro.

Abiti Sanremo 2025: look e stilisti Carlo Conti, Antonella Clerici e Gerry Scotti/ I vestiti della prima sera