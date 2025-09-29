Massimiliano Rosolino e la gelosia verso la moglie Natalia Titova: secondo l’ex nuotatore qualcuno “Ha fatto il simpatico…” a Ballando con le stelle.

La stagione di Ballando con le stelle 2025 è ufficialmente iniziata e, dopo appena una puntata, l’hype è già alle stelle in parallelo alle discussioni tra chi più di altri è riuscito a mettersi in evidenza nelle battute iniziali. A prendersi la scena, però, c’è anche il gossip; merito del nuovo co-conduttore, Massimiliano Rosolino, che in un’intervista rilasciata a ‘Ciao Maschio’ a poche ore dall’esordio, ha lanciato un clamoroso scoop che chiama in causa direttamente sua moglie Natalia Titova.

Tutto è partito dal tema della gelosia, Massimiliano Rosolino non ha nascosto la sua attitudine. “Io posso essere molto geloso; lo sono stato poche volte e non mi è divertito esserlo”, queste le parole dell’ex nuotatore a proposito che poi entra nel merito di Ballando con le stelle e di sua moglie Natalia Titova. “Almeno 4 su 7 di quelli che hanno ballato con lei hanno fatto i simpatici: battuta, qualche messaggio…”.

Natalia Titova, moglie di Massimiliano Rosolino: chi ‘ha fatto il simpatico’ a Ballando con le stelle?

A questo punto, la domanda sorge spontanea: chi ci ha provato con Natalia Titova a Ballando con le stelle? Come detto da suo marito Massimiliano Rosolino, ben 7 sono stati i compagni d’avventura nel talent di Milly Carlucci e, di questi, almeno 4 avrebbero alimentato la gelosia dell’ex nuotatore. Quest’ultimo ha evitato di scendere nei particolari, o meglio, ha evitato di fare nomi e cognomi nel corso dell’intervista a Ciao Maschio. Un piccolo indizio c’è stato, in particolare – come racconta MoviePlayer, quando la conduttrice ha menzionato Ivan Zazzaroni. A questo punto Massimiliano Rosolino pare abbia accennato una risata cercando l’intesa del pubblico; un siparietto che sembra alimentare la possibilità che anche il giurato possa essere incappato in qualche battuta di troppo ai tempi dell’avventura all fianco di Natalia Titova a Ballando con le stelle. Per il resto, nessun riferimento diretto; chissà che emergano presto i 4 volti noti che avrebbero alimentato la gelosia di Massimiliano Rosolino.