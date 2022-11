Chi commette reati contro bambini fuori a vita da scuola/ Cina “confiscare attestati”

Le persone che lavorano nel settore dell’istruzione che commettono gesti violenti contro i bambini, come aggressioni sessuali, o abusi, saranno bandite a vita dal lavoro. A deciderlo è stata la Cina, con un documento di 10 linee guida emesso venerdì dalle massime autorità del Paese, la Corte Suprema del Popolo e Procura Suprema del Popolo, nonché dal Ministero dell’Educazione. Il documento mira a rafforzare la tutela dei minori e a punire i lavoratori che commettono reati. Il documento, che entrerà in vigore da martedì, prevede proprio 10 linee guida.

Cina, XX Congresso Partito Comunista: "Crescita importante"/ "Status internazionale"

Xu Hao, avvocato dello studio legale Beijing Jingsh, ha affermato che non il documento proteggerà i bambini ma è anche un bene per l’istruzione. “Negli anni si sono verificati numerosi reati riguardanti aggressioni sessuali nel campus e spesso sono stati commessi da educatori. In un caso, ad esempio, un insegnante di scuola elementare è stato punito per aver abusato sessualmente di diverse ragazze nel suo dormitorio tra il 2013 e il 2019”.

"La Cina spia e traccia gli uiguri"/ Il rapporto shock: "Virus nelle app sullo store"

Cina, licenziamento a vita per chi nel settore dell’istruzione commette abusi contro bambini

Chi commetterà reati contro i bambini nel settore dell’istruzione avrà il divieto a vita di lavorare a stretto contatto con i più piccoli. Negli ultimi anni, le leggi sulla protezione dei minori sono state riviste. Xu ha aggiunto che “c’era ancora un problema: la decisione su quanto tempo dovrebbe durare il divieto essere e come funziona, che spesso ci ha confuso nella pratica legale. Sono le linee guida a fornire la risposta. Gli educatori che abusano sessualmente o violentemente avranno un divieto permanente nel settore”, ha affermato.

SPY FINANZA/ La crisi che serve agli Usa per non crollare

Secondo la linea guida, i tribunali sono tenuti a chiarire il divieto nelle sentenze, informando le autorità educative responsabili della gestione degli imputati entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle sentenze. Le agenzie educative sono tenute a confiscare i certificati di insegnamento dei trasgressori in modo tempestivo e i pubblici ministeri devono supervisionare sulla reale applicazione del divieto. I tribunali possono anche impedire alle persone nel settore dell’istruzione che commettono altri tipi di reati impedendo in maniera generica di lavorare con i bambini per un periodo da tre a cinque anni anche in altri ambiti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA