Chi condurrà l'Isola dei famosi 2026? Svelato il nome della conduttrice: quando inizia la nuova edizione e tutte le ultime anticipazioni

Chi condurrà L’Isola dei famosi 2025? Spunta il nome della conduttrice: confermata Veronica Gentili

La prima notizia notizia è che L’Isola dei famosi 2026 si farà! La seconda notizia è stato scelto chi condurrà L’Isola dei famosi 2026 ed a svelarlo è direttamente Giuseppe Candela nella sua rubrica su Chi Magazine. “C’è chi dice che….Veronica Gentili farà il bis!” ha annunciato il giornalista e tanto è bastato a far esplodere il gossip ed i pronostici. Veronica Gentili tornerà a vestire i panni della conduttrice dell’Isola anche per la prossima edizione?

Nonostante gli ascolti non siano stati entusiasmanti complice soprattutto l’overdose di reality in quel di Canale 5, Mediaset ha deciso di puntare nuovamente su Veronica Gentili come conduttrice dell’Isola dei famosi 2026. La giornalista attualmente al timone de Le Iene, del resto, ha dimostrato di essere una perfetta alla guida del reality estremo, capace di tenere la rotta tra naufraghi in cerca di gloria (e follower), prove impossibili e colpi di scena che mandano in tilt i social.



Quando inizia L’Isola dei famosi? “Primi mesi del 2026”, Canale 5 stravolge i piani

Salvo colpi di scena e imprevisti dell’ultimo minuto Veronica Gentili sarà la conduttrice dell’Isola dei famosi 2026 ma quando andrà in onda la nuova edizione del reality? Sempre Giuseppe Candela nella sua rubrica su Chi Magazine ha fatto sapere che seppur non c’è ancora una data precisa ufficiale e “Non c’è ancora una data sul calendario ma nei primi mesi del 2026 L’Isola dei Famosi tornerà su Canale 5.” Cambio di programmazione in corsa per Mediaset, dunque, che ha stravolto i suoi piani. In origine, infatti, subito dopo l’attuale edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura era in programmazione il GF Vip con Alfonso Signorini. Invece a quanto pare quest’ultimo slitterà alla primavera inoltrata mentre l’Isola andrà in onda nei primi mesi del 2026 anche se non si sa ancora con certezza quando inizia L’Isola dei famosi.