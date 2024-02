Chi condurrà Sanremo 2025?/ Tutte le ipotesi in campo dopo Amadeus: Bonolis, Cattelan, Carlucci…

Chiuso il Festival di Sanremo 2024 è arrivata (già?) l’ora di pensare al 2025. La 74esima, d’altronde, è stata una vera e propria edizione da record, di una kermesse musicale che l’attuale direttore artistico, Amadeus, ha contribuito a rendere nuovamente centrale nel panorama televisivo, con 5 anni di conduzione consecutivi, e che quest’anno ha toccato, per il quinto anno consecutivo, diversi record di ascolti e share.

Ma su Sanremo 2025 c’è una domanda che già da giorni sta spopolando online: chi condurrà il festival? Sembra, infatti, difficile raccogliere il testimone di Amadeus, con la paura di non essere in grado di organizzare nuovamente una kermesse così tanto apprezzata ed apprezzabile come le sue. Il cinque volte direttore artistico, infatti, già prima dell’inizio di questa edizione del festival ha chiarito che non intenderà accettare una sesta conduzione. Molti non ci hanno creduto veramente, ma prima della finale, sempre sulla conduzione del Festival di Sanremo 2025, è arrivata una conferma anche da Fiorello, celebre ed apprezzata spalla di Amadeus, che in conferenza stampa ha chiarito che “gli Amarello saranno per l’ultima volta insieme stasera“.

Chi condurrà il Festival di Sanremo 2025: tutte le ipotesi

Insomma, tra una dichiarazione e l’altra, una smentita e l’altra, comprendere chi condurrà Sanremo 2025 è, allo stato attuale, assolutamente impossibile. Infatti, queste decisioni richiedono, in generale, diverse trattative, oltre che tempo, ma sono già state messe in campo diverse ipotesi di chi potrebbe raccogliere il testimone di Amadeus e Fiorello, tra nomi ‘nuovi’ e nomi noti, artisti e conduttori, ma anche spalle e frontman.

In generale, su chi condurrà Sanremo 2025 sembra spiccare il nome di Paolo Bonolis, con già due festival all’attivo e una presenza scenica invidiabile, ma è anche vero che attualmente lavora in Mediaset. Al suo fianco, ipotizza Luca Dondoni su La Stampa, potrebbe esserci Laura Pausini (che ha già l’endorsement di Ama), già conduttrice di diversi festival e programmi all’estero, tra i quali anche l’Eurovision. Un’altra soluzione piuttosto accreditata potrebbe essere Carlo Conti, affiancato da Antonella Clerici in qualità di direttore artistico e conduttrice. E tra i nomi di chi condurrà Sanremo 2025, spicca anche Alessandro Cattelan, giovane e preparato, ironico e professionale, ma con poca esperienza su palchi di quella portata. Tra le ipotesi, inoltre, qualcuno parla anche di Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, ma anche Milly Carlucci, che tuttavia potrebbe essere troppo impegnata con Ballando con le stelle.

