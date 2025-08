Chi dà la voce a Topo Gigio? Il primo fu Domenico Modugno, mentre oggi è l'attore Leo Valli a doppiarlo. Nel mezzo una lunga parentesi con Mazzullo

Topo Gigio, personaggio amatissimo della televisione dal 1959, quando è stato creato per la trasmissione “Serata di gala”, è una delle figure più simpatiche ma anche bizzarre della tv italiana. In tanti, negli anni, si sono chiesti chi si “nascondesse” dietro al simpatico topolino e in particolare chi ci fosse dietro alla sua voce squillante. Insomma, la domanda è solo una: chi dà la voce a Topo Gigio? La risposta è molteplice, perché negli anni sono stati diversi i doppiatori, cantanti e attori che hanno dato la voce a Topo Gigio, cercando sempre di rispecchiare la sua personalità e di non snaturare il personaggio. Agli esordi, nel 1959, a dare la voce a Topo Gigio era Domenico Modugno, amatissimo attore. Proprio Modugno è l’autore di “Nel blu, dipinto di blu”, la canzone che il topolino ha cantato insieme a Lucio Corsi sul palco di Sanremo 2025, nella serata delle cover. Un omaggio al grande Modugno, prima e storica voce di Topo Gigio.

Dal 1961, a doppiare il personaggio è stato Peppino Mazzullo. Un’avventura lunghissima quella di Peppino con Topo Gigio: per ben 45 anni, infatti, Mazzullo è stata la voce del topolino, doppiandone anche i dischi. Nel 2007, dopo una lunghissima avventura insieme durata 45 anni, la voce di Topo Gigio è diventata quella di Garbolino, mentre nel 2010 è stato l’attore Leo Valli a prendere il suo posto.

Chi dà la voce a Topo Gigio? Oggi la voce del personaggio è quella di Leo Valli, ma a lungo è stato Peppino Mazzullo a renderlo “umano”. Raccontando a “Radio Taormina” come è cominciata l’esperienza da doppiatore di Topo Gigio, Peppino ha rivelato: “Mamma mi disse ‘Dagli una voce, chissà che non venga fuori un bel personaggio’. Anche Gino Bramieri mi disse che mi avrebbe portato fortuna, e così è stato. Così è nato Topo Gigio: ho visto il pupazzetto e gli ho dato la voce. Tutto qua”.