Achille Costacurta, il figlio di Billy e Martina Colombari, fa una confessione choc a One More Time riguardo il tentato suicidio

Achille Costacurta è il figlio di Martina Colombari e dell’ex calciatore del Milan Billy Costacurta. Ciò di cui non sono forse tutti al corrente è il periodo terribile vissuto dal giovane Achille, alle prese con problemi di salute, dipendenze e rapporti tesissimi coi suoi genitori. Oggi pare essere tornata la luce nella sua vita, almeno stando a quanto racconta in una toccante intervista rilasciata al podcast di Luca Casadei, One More Time. Nel corso della chiacchierata con il conduttore, Achille Costacurta ha vuotato il sacco sul suo momento difficile.

E tra le tante cose ha appunto ricordato le dipendenze dalle droghe e il trasferimento in Svizzera per trovare una via di uscita da quel tunnel pericoloso. “Mi hanno fatto cambiar vita, grazie a loro io non mi drogo più. Li ringrazierò per tutta la vita”, le parole sincere di Achille Costacurta.

Achille Costacurta, la confessione choc del figlio di Martina Colombari: “Tentai il suicidio, non ne potevo più”

Nel corso dell’intervista a One More Time, Achille Costacurta ha parlato anche del rapporto complicato con sua mamma Martina Colombari e papà Billy. La stessa modella e concorrente di Ballando con le Stelle, non ha mai fatto mistero di aver vissuti periodi davvero complicati con l’amato figlio Achille. “Prima in casa quando litigavamo, io andavo fuori, spaccavo porte. Ma poi ora sanno come dirmi un no”, ha raccontato il ragazzo.

La diagnosi di ADHD è stata da un certo punto di vista una doccia fredda, ma anche l’opportunità di comprendere meglio determinate dinamiche. Sul tentato suicidio, la confessione si fa molto più toccante perché Achille si mette completamente a nudo. “Passai il mio sedicesimo compleanno nel centro penale comunità terapeutica. Non ce la facevo più […] volevo suicidarmi”, confida, raccomando di essere stato salvato dall’arrivo tempestivo dei pompieri e dell’ambulanza.