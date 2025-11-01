Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari: diversi i problemi in passato per il giovane, che ha dovuto fare i conti con diverse dipendenze

Martina Colombari con Luca Favilla nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle è riuscita a trionfare, ottenendo il primo posto con una grandissima esibizione. La concorrente, a “Ballando segreto”, ha rivelato di essere felice che a vederla ci fosse suo figlio Achille, con il quale le cose non sempre sono state semplici. I due, infatti, hanno avuto in passato diversi problemi, dovuti anche al fatto che Achille abbia dovuto fare i conti con delle brutte dipendenze.

Parlando proprio della presenza del figlio in sala, a Ballando con le Stelle, la concorrente dello show ha rivelato: “Il fatto che in sala ci fosse Achille, non mi ha creato pressione. Sono diventata brava, non penso a chi ci sia a guardarmi. È stata la prima persona che ho cercato quando ho finito il ballo”.

Chi è Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari: “Ho cambiato atteggiamento con lui”

Martina Colombari, in passato, ha avuto un rapporto controverso con il figlio Achille, spesso protagonista di comportamenti sopra le righe, dovuti anche alle dipendenze. La mamma ha ammesso a “Ballando segreto”: “Da quando io ho fatto un passo indietro, andiamo d’accordo. Ero troppo invadente, opprimente, controllante.

Invadevo troppo i suoi spazi, sia fisici che emotivi. Da quando sono riuscita a fare meno, le cose vanno meglio. Ora invece di chiamarlo quattro volte, lo chiamo due. Se non risponde, aspetto che mi richiami lui. Hanno insegnato a me e suo padre a non innescare, a fare qualcosa in meno, a capire cosa sia utile per il gruppo famiglia”.

In passato il figlio di Martina Colombari ha avuto gravi problemi. Affetto da ADHD ma senza saperlo fino all’adolescenza, Achille Costacurta ha spesso abusato di sostanze stupefacenti e per questo è finito anche in un centro. Nel suo passato anche un TSO e un tentato suicidio. Ora, per lui, c’è solamente la voglia di tornare a star bene, grazie anche al supporto dei suoi genitori.