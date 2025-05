Ada Alberti tornerà nello studio de La Volta Buona nei panni di opinionista nella puntata che andrà in onda oggi, lunedì 5 maggio 2025. Nata nel 1962 a Catania è una nota astrologa e giornalista diventata famosa dopo essere approdata sul piccolo schermo nelle trasmissioni di Barbara d’Urso. In passato aveva già fatto il suo esordio in televisione partecipando nel 1996 al programma ‘Tappeto Volante’.

Dopo aver conseguito il diploma liceo artistico ha studiato danza jazz e pianoforte, ma ha sempre avuto una grande passione per l’astrologia che l’ha ereditata dal padre astrologo. In televisione l’abbiamo vista in molti programmi, sia a Mediaset che in Rai, come giornalista Ada Alberti ha invece collaborato con note riviste come Vero Tv. Vero, Astrolei, Star e ha scritto diversi libri sull’astrologia.

Per quanto riguarda la sua sfera personale Ada Alberti nel 2001 ha conosciuto l’ex marito di Alba Parietti, Franco Oppini, tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, i due convolarono a nozze due anni dopo. Col tempo la nota strologa è riuscita a costruire un sereno e ottimo rapporto anche con l’ex moglie e il figlio del marito, Francesco Oppini.

A distanza di 24 anni Ada Alberti e Franco Oppinio sono più complici e innamorati che mai, vivono a Roma e sono molto felici insieme. Qual è il segreto del loro amore duraturo e passionale? A svelarlo è stato Franco Oppini in un’intervista concessa al settimanale Nuovo. Queste le sue parole: “Il nostro segreto è fare l’amore 8 ore al giorno”.

