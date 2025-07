Chi è Ada, la moglie di Rocco Hunt, al suo fianco da quando sono due ragazzini o poco più? Insieme genitori di Giovanni

Originario di Salerno, dove è nato nel 1994, Rocco Hunt è un artista amatissimo dal pubblico salernitano e campano, ma in generale italiano. Al suo fianco, a sostenerlo e a fare il tifo per lui praticamente da sempre, c’è Ada, sua moglie, la donna che lo ha reso papà del suo bambino quando aveva solamente 23 anni. Giovanni, il figlio di Ada e Rocco Hunt, è infatti venuto al mondo nel 2017, quando i suoi genitori erano giovanissimi. Una scelta di vita che non ha mai portato Rocco a pentirsi, anzi: l’artista ha sempre affermato quando sia felice di essere un marito e un papà giovane. Ma cosa sappiamo di Ada, la moglie di Rocco Hunt, la donna che ha scelto come compagna di vita?

Ada, chi è la moglie di Rocco Hunt/ Con lei superò un periodo buio: "E' la donna perfetta"

“Siamo dei genitori giovani e stiamo cresciamo insieme: avere un bambino è una cosa seria” ha affermato in più occasioni Rocco Hunt, spiegando dunque di essere felicissimo di aver avuto una famiglia giovane.

Chi è Ada, la moglie di Rocco Hunt? “Fiero della nostra famiglia”

Da anni ormai Rocco Hunt è sposato con Ada, la donna che lo ha reso papà di Giovanni. La loro storia d’amore va avanti infatti da tanto tempo: i due si sono messi insieme che erano giovanissimi e hanno costruito una famiglia della quale il cantante di Salerno si è sempre detto molto fiero. Non sono tantissime le informazioni su Ada, la moglie di Rocco Hunt, molto riservata anche se ogni tanto si lascia andare a qualche scatto di coppia: i due sembrano comunque molto innamorati e uniti. Verosimilmente, anche Ada dovrebbe essere originaria di Salerno così come Rocco: i due si sono infatti fidanzati quando erano appena due ragazzini e da quel momento hanno cominciato una storia d’amore fatta di momenti importanti e tappe memorabili, come la nascita del piccolo Giovanni.

Ada, chi è la moglie di Rocco Hunt/ "Lei e mio figlio Giovanni sono tutto per me"