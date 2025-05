Si chiama ADONXS il rappresentante della Repubblica Ceca in gara all’Eurovision 2025 con il brano “Kiss Kiss Goodbye“. Non solo cantante, ma anche ballerino professionista e modello, Adonxs è un cantante molto conosciuto nel suo Paese dove ha vinto anche il premio SuperStar Czech-Slovakia che gli aperto le porte del mondo della musica. Dal 2021 ad oggi ha pubblicato una serie di singoli, ma anche un disco dal titolo “Age of ADONXS”. La musica è da sempre una delle sue più grandi passioni sin da quando ragazzino ascoltava le canzoni dei Queen, Depeche Mode, Elton John e Prince nella sua stanzetta. Oggi Adonxs è diventato un cantante molto apprezzato nella Repubblica Ceca, ma si appresta a conquistare anche l’Europa visto che rappresenterà il suo Paese durante la 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2025.

Luca Dondoni: “Eurovision 2025? La 2a semifinale un disastro totale”/ “Ascoltato ciofeche, Lucio Corsi…”

Per l’occasione, Adonxs si presenta in gara con la canzone “Kiss Kiss Goodbye” che ha raccontato così: “è la storia di un eroe imperfetto e ferito disposto a sacrificare un grande balzo per l’umanità nella speranza di guarire una ferita nel suo cuore”.

Chi è ADONXS, il cantante di “Kiss Kiss Goodbye” , il brano che rappresenta la Repubblica Ceca all’Eurovision 2025

Adonxs, il cantante della Repubblica Ceca all’Eurovision 2025 sul brano “Kiss Kiss Goodbye” ha precisato: “parla di come l’amore ci guida e ci forma, ma anche della sua assenza”. Riuscirà il cantante a portare la Repubblica Ceca in finale all’ESC? Il cantautore, modello e ballerino slovacco in passato ha fatto parte anche della band Pace, ma è grazie alla vittoria del talent show SuperStar Czech-Slovakia, per intenderci la versione ceca di Idol, raggiunge la grande popolarità.

Vincitore Eurovision Song Contest 2025, chi è: Lucio Corsi ha una speranza?/ Il nome del super favorito

Nonostante la giovane età, Adonx può vantare già diversi premi e riconoscimenti oltre ad essere stato inserito nel 2022 nella lista 30 Under 30 di Forbes, ma ha ricevuto anche il premio di “Cantante dell’anno” e “Scoperta musicale” per una radio locale della Repubblica Ceca. Oggi con la partecipazione all’Eurovision 2025 come rappresentante della Repubblica Ceca, Adonxs ha la possibilità di farsi conoscere al grande pubblico internazionale.