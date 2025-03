Adriana Savarese, chi è la giovane attrice e com’è nata la passione per la recitazione

La volta buona, nella nuova puntata in onda oggi pomeriggio, dedicherà ampio spazio al finale di stagione di Belcanto, che proprio questa sera terminerà il suo corso con l’ultima attesissima puntata su Rai 1. In studio da Caterina Balivo ci saranno Caterina Ferioli e Adriana Savarese, che vestono i panni rispettivamente di Antonia e Carolina, le figlie della protagonista Maria interpretata da Vittoria Puccini. Focalizzandoci su Adriana Savarese, giovanissima attrice che in queste settimane sta riscontrando un importante successo, cosa sappiamo di lei?

Nata nel 2005 a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, in un’intervista rilasciata a Cosmopolitan ha raccontato di aver iniziato a studiare cinema e teatro a 15 anni presso la Scuola “La Ribalta”, nella sua città: “Ero molto titubante all’inizio, andai a provare perché era un po’ un momento basso della mia vita e sotto consiglio di mia madre feci questa prova di recitazione e da lì poi non ho più smesso, è nata la mia passione come una sorta di terapia e di cura. Andavo lì e non pensavo più a nulla, mi faceva stare bene“.

Adriana Savarese, dalla carriera alla vita privata: ha un fidanzato?

Belcanto rappresenta per Adriana Savarese l’occasione più importante per farsi conoscere al grande pubblico televisivo. Il suo personaggio è quello di Carolina, che racchiude in sé non solo un senso di protezione nei confronti della sorella Antonia ma anche un carattere ribelle e un rapporto difficile con la madre Maria. Oltre alla carriera da attrice, ha spiegato sempre a Cosmopolitan, “sono comunque anche iscritta alla facoltà di giurisprudenza a Napoli, dove ho dato anche qualche esame. Cerco di far combaciare lo studio al lavoro perché mi piace anche tanto studiare all’università, lo ammetto“.

Per quanto riguarda invece la vita privata di Adriana Savarese, le informazioni sono pressoché inesistenti: non è infatti chiaro se la giovanissima attrice abbia un fidanzato nella sua vita o se il suo cuore sia al momento libero. Sui social condivide principalmente contenuti legati alla sua carriera, segno che, forse, al momento preferisce concentrarsi sul proprio percorso artistico e professionale evitando di dare troppa voce al gossip.