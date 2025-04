Chi è Adriana Volpe e carriera: è rifatta? Il “sospetto” dei ritocchini

Nuovo appuntamento con Ne vedremo delle belle, questa sera in prima serata su Rai 1, e tra le protagoniste del talent show di Carlo Conti troviamo ancora una volta Adriana Volpe. La conduttrice, classe 1973 e originaria di Trento, ha iniziato la sua carriera nel mondo delle passerelle come modella, ma ha ottenuto la grande popolarità in televisione, dove ha debuttato nel 1993 come valletta nel programma Scommettiamo che…?. Tra gli anni ’90 e 2000, poi, sono arrivati i grandi successi alla conduzione di Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri, mentre negli ultimi anni ha esplorato anche il mondo dei reality, prima con Pechino Express nel 2018 e poi con il Grande Fratello Vip nel 2020.

Adriana Volpe a Ne Vedremo delle Belle/ "Mi ha ferito tantissimo", poi i risultati piuttosto deludenti

Il passare degli anni non sembra minimamente scalfire la bellezza intramontabile di Adriana Volpe, sebbene in molti si siano domandati se la conduttrice sia rifatta. Diversi anni fa, in merito alla possibilità di un ricorso alla chirurgia estetica, la rubrica Fatti e Rifatti di Striscia la Notizia aveva “indagato” sul suo cambiamento e aveva ipotizzato alcuni ritocchini al naso e al seno; in realtà, però, lei stessa non si è mai espressa a tal riguardo dunque le informazioni in merito sono da prendere con le pinze.

Adriana Volpe, il divorzio turbolento da Roberto Parli/ Ora felice con Dario Costantini: "Mi ha conquistata"

Adriana Volpe, i segreti di bellezza e la vita privata: ex marito, figlia e nuovo compagno

Ma qual è il segreto di bellezza di Adriana Volpe? Ancora oggi appare in forma smagliante e con un fisico da urlo, frutto di un’attenzione particolare al benessere fisico e alla salute: la conduttrice è infatti una persona molto dinamica e amante dello sport, che pratica costantemente soprattutto all’aria aperta, tra camminate ed esercizi. È inoltre particolarmente attenta all’alimentazione e predilige una dieta sana ed equilibrata, soprattutto a base di verdura e frutta fresca di stagione, proteine vegetali e alimenti biologici.

Adriana Volpe, chi è?/ Dagli screzi con Magalli all'amore con Dario Costantino: "Come mi ha conquistata..."

Cosa sappiamo invece della vita privata di Adriana Volpe? La conduttrice ha vissuto una lunga storia d’amore con l’ex marito Roberto Parli, imprenditore svizzero con cui è convolata a nozze nel 2008 e dal quale si è separata nel 2020; dal loro amore è anche nata una figlia, Gisele, nel 2011. Ora, invece, è sentimentalmente legata al nuovo compagno Dario Costantini, del quale ha confidato in un’intervista al settimanale Gente: “Diciamo che mentre ascoltavo le sue parole ero catturata dal suo sguardo. ‘Ha occhi buoni’, pensavo” […] Ha saputo attendere, ha abbattuto i muri di protezioni che avevo creato attorno a me”.