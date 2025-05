Adriano Pappalardo torna in tv pronto a raccontarsi nella nuova puntata di “Da noi a ruota libera“, il programma delle domenica pomeriggio condotto da Francesca Fialdini su Raiu1. L’attore e cantante, conosciuto dal grande pubblico per il grandissimo successo di “Ricominciamo” è pronto a condividere con i telespettatori la sua storia di vita dai momenti più felici a quelli segnati dalle difficoltà. In passato Pappalardo è stato vittima di un terribile incidente durante una sessione di parapendio. Il cantante si è impattato al suolo durante la discesa; un momento di grande preoccupazione visto che è stato prontamente ricoverato d’urgenza all’ospedale di Latina.

Un momento di grande difficoltà che proprio il cantante ha raccontato così negli studi di Caterina Balivo: “non ero sicuro, ma ho deciso di lanciarmi lo stesso”. L’impatto sul terreno è stato fortissimo e ancora oggi Pappalardo è convinto che a salvarlo sia stata la mamma: “era il giorno dell’anniversario della sua morte, sono certo è stata lei a proteggermi”.

Adriano Pappalardo da “Ricominciamo” alla lite con Zequila a Domenica In

La carriera di Adriano Pappalardo è legata non solo alla musica dove è stato un protagonista con diverse canzoni di successo, ma anche alla revisione. In passato, infatti, è stato protagonista della prima edizione de L’Isola dei Famosi riscuotendo una grandissima popolarità fino alla deblace televisiva nel 2006 a Domenica In dove è stato protagonista di una violentissima litigata con Antonio Zequila. “Non ti permettere di nominare mia madre. Ti uccido” – è stata la minaccia lanciatagli da Antonio Zequila che è diventato uno dei momenti più trash della televisione.

A distanza di anni da quel terribile episodio, il cantante ha detto: “è stata colpa di Zequila, si mise ad urlare che voleva tagliarmi la gola”. Non solo, Pappalardo ha puntato il dito anche contro Mara Venier: “lo lasciò fare per il 25 per cento di share”.