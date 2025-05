C’è anche Adriano Pappalardo tra gli ospiti della nuova puntata di “Da noi a ruota libera“, il programma condotto da Francesca Fialdini la domenica pomeriggio su Rai1. La conduttrice e giornalista è pronta a raccontare con la partecipazione di illustri ospiti del panorama artistico italiano storie di vita quotidiana tutte all’insegna del buonumore e della riflessione. Si tratta di storie di persone famose e comuni tutte unite dall’amore e dalla positività. Tra questi non poteva non esserci Adriano Pappalardo che il grande pubblico ricorda per la super hit “Ricominciamo”, ma anche per la partecipazione alla prima edizione de L’Isola dei Famosi. La carriera di artista è iniziata tantissimi fa grazie allo zampino di Lucio Battisti che lo convince a firmare un contratto discografico.

Laerte Pappalardo, chi è il figlio di Adriano? Malattia e malore/ "Ho passato un brutto quarto d'ora"

Proprio Pappalardo, dalle pagine del Corriere della Sera, ha ricordato il rapporto d’amicizia con Lucio Battisti nato durante un provino. “Ero in sala prova quando sento una voce in tre tonalità più alte. Mi voltai, era Lucio Battisti” – ricorda Pappalardo che lega tantissimo con il cantautore.

Laerte Pappalardo, chi è il figlio di Adriano Pappalardo/ "Nonno straordinario con Leon, trasmesso valori"

Adriano Pappalardo: da Ricominciamo all’amicizia con Lucio Battisti e Renato Zero

L’amicizia tra Adriano Pappalardo e Lucio Battisti nasce quasi subito e i due iniziano anche a condividere tantissimo tempo libero tra giornate in surf a Bracciano e tanto altro. In realtà Battisti era bravo a surfare, ma preferiva sempre restare vicino alla riva, ma quello sport gli piaceva davvero tanto. I due condividono tantissimi anni di amicizia insieme, ma in realtà la vita artistica di Pappalardo è legata anche ad un altro big della musica italiana: Renato Zero. Durante una presentazione alla stampa, il cantante intravede un personaggio sopra le righe vestito di pizzo nero che gli si avvicina in sala trucco. “Mi chiamo Renato, sono un tuo ammiratore. Facciamo una foto insieme?“. Da allora diventammo amici” – ha raccontato Pappalardo.

Laerte Pappalardo ha una fidanzata?/ Perché è finita con l'ex moglie Selvaggia Lucarelli: "Oggi siamo amici"

La fama di Adriano Pappalardo è sicuramente legata alla canzone Ricominciamo che diventa una super hit nel 1979 cambiando per sempre la sua vita artistica. “Venivo da quattro anni di insuccessi, non mi voleva più nessuno” – ricorda Pappalardo che con quella canzone ha venduto 5 milioni di copie battendo anche Julio Iglesias.