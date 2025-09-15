Chi è Afrojack, il marito di Elettra Lamborghini? Un amore cominciato nel 2018 e coronato dalle nozze del 2020 con la cerimonia sul lago di Como

Dal 2018 nella vita di Elettra Lamborghini è arrivato Afrojack, deejay e produttore di origini olandesi, molto conosciuto in tutto il mondo come uno dei più affermati nel suo settore. Il marito di Elettra Lamborghini è al suo fianco dal 2018 ma soltanto due anni più tardi sono arrivate le nozze: i due si sono giurati amore eterno con una splendida cerimonia religiosa sul lago di Como nella quale Elettra ha coronato il suo sogno d’amore con il deejay, di sette anni più grande di lei. Un grande amore quello che lega i due, che con il tempo si è rafforzato sempre più.

Elettra Lamborghini, chi è: dai primi show alla musica/ "Invecchiare non mi spaventa"

Elettra e suo marito vivono tra l’Italia e gli Stati Uniti, dove lui spesso lavora in ambito musicale. Nonostante i due si trovino spesso a fare i conti con la distanza, a quanto pare per la modella non sarebbe affatto un problema. “Mio marito non mi dà modo di essere gelosa, le altre non le guarda neanche” ha raccontato la Lamborghini a Verissimo. Il loro amore, infatti, sembra sempre più saldo e certo: “Non abbiamo mai litigato, siamo due persone complementari. E poi è una persona buona, ha la mia stessa anima. Infatti quando non è con me non mi manca, perché è dentro di me” ha spiegato ancora.

Elettra Lamborghini, chi è: figlia d'arte, cantante e conduttrice/ L'amore e le nozze con AfroJack

Chi è Afrojack, il marito di Elettra Lamborghini: “Un figlio? Non lo so”

Parlando dell’idea di avere un bambino con il marito Afrojack, Elettra Lamborghini ha rivelato: “Non so se io voglia farlo o meno. Soprattutto in questo periodo, con guerre e tanto altro. Ma credo che bisognerebbe essere aperti all’adozione, molto più di adesso. Io non ho nessun problema, posso avere figli. Sono però una persona che ha molta paura, quindi non so se avrò il coraggio di avere un bambino in questo momento storico, in questo mondo. Adottandone uno, invece, lo salvi. Magari potrà sembrare strano, ma è una mia paura“.