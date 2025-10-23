Tutto su Agnese De Pasquale, dama del trono over di Uomini e Donne: il rapporto con Federico Mastrostefano e poi l'addio.

Bellissima, schietta, diretta e senza filtri, Agnese De Pasquale non concede sconti a se stessa e a tutte le persone con cui condivide il suo tempo. Mamma di due figli, Agnese è arrivata nel parterre del trono over di Uomini e Donne per cercare l’amore con la a maiuscola. Nella scorsa stagione non è stata molto fortunata e, nonostante varie conoscenze, ha concluso l’anno senza una persona accanto. Nella stagione attualmente in corso, dopo una breve conoscenza con Roberto, ha scelto di dare la precedenza a Federico Mastrostefano con cui è nato un feeling immediatato.

Nonostante dubbi, incomprensioni e vari alti e bassi, Agnese che più volte ha dichiarato di non voler andare avanti nella frequentazione, è tornata sempre sui propri passi al punto da uscire nuovamente e dare una nuova possibilità a Federico.

Agnese De Pasquale chiude ancora con Federico Mastrostefano a Uomini e Donne

Dopo aver pianto, dopo aver ascoltato Federico ammettere di non provare una forte attrazione fisica per lei; dopo aver ascoltato i dettagli dei suoi appuntamenti con le altre dame, Agnese De Pasquale, nella puntata di Uomini e Donne del 23 ottobre 2025, si ritrova al centro dello studio per un nuovo confronto con Federico Mastrostefano.

Nella puntata di Uomini e Donne del 23 ottobre 2025, Agnese De Pasquale accusa Federico di non averle mai detto che non provava attrazione fisica per lei dando vita ad un botta e risposta durante il quale il cavaliere le chiede tempo per poter capire se l’attrazione possa crescere. Una richiesta che, però, Agnese non accetta chiudendo nuovamente la frequentazione.