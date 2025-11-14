Tutto su Agnese De Pasquale, dama del trono over di Uomini e donne che, dopo Federico Mastrostefano, ricomincia con Roberto.

Di Agnese De Pasquale, il pubblico di Uomini e Donno conosce i dettagli più importanti. La dama, infatti, è ormai un volto noto della trasmissione e soprattutto molto popolare. Insegnante, mamma di due figli, single, bellissima ed intelligente, dopo essere uscita con Roberto, all’inizio della stagione, ha scelto di frequentare in modo continuo Federico Mastrostefano con cui, però, il lieto fine non è arrivato. Agnese ha ammesso subito di essere fortemente interessata a Federico e quell’interesse, puntata dopo puntata, è cresciuto. Da parte del cavaliere, però, non c’è stato lo stesso trasporto.

L’ex tronista, infatti, più volte ha dichiarato di essere molto attratto mentalmente da Agnese ma non fisicamente. Nonostante i vari baci, parlando di percentuali, Federico ha spiegato di essere all’80% portando Agnese a chiudere definitivamente.

Agnese De Pasquale riparte con Roberto a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 14 novembre 2025, Agnese De Pasquale torna al centro dello studio confrontandosi con Federico Mastrostefano che ammette che non si aspettava la scelta di Agnese che dichiara di voler chiudere definitivamente con lui e di voler andare avanti con Roberto. Una scelta importante per la dama che, dopo aver pensato di non partecipare più al programma, è tornata sui suoi passi scegliendo di darsi una nuova possibilità con Roberto.

Con Roberto, Agnese era uscita all’inizio della stagione e guardando l’atteggiamento di quest’ultimo ma anche quello di Federico, ha scelto di dare un’altra possibilità a Roberto che considera più maturo rispetto a Federico con cui, pur provando un forte sentimento, non è nato l’amore.