Tutto su Agnese De Pasquale, dama del trono over di Uomini e Donne che, dopo l'addio a Federico Mastrostefano, ha avuto il lieto fine con Roberto Priolo.

Agnese De Pasquale si è fatta notare sin dal suo arrivo nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Bellissima, schietta, diretta e sicura di ciò che desidera dalla vita, Agnese ha conquistato l’affetto del pubblico che ha empatizzato con lei di fronte alle varie delusioni. Mamma di due bambini nati da una precedente relazione, Agnese vive a Milano e lavora come insegnante e, ancora single, ha deciso di mettersi in gioco partecipando al programma di Maria De Filippi.

Nella scorsa stagione, Agnese ha frequentato diversi cavalieri anche se, poi, ha concluso l’anno senza un compagno trascorrendo l’estate con i suoi figli. All’inizio dell’attuale stagione ha così deciso di rimettersi in gioco tornando nel parterre dove l’inizio è stato abbastanza complicato.

Agnese De Pasquale e la dichiarazione d’amore di Roberto Priolo

Agnese ha cominciato la frequentazione uscendo con Roberto Priolo che ha poi chiuso con lei quando ha capito la sua intenzione di uscire anche con Federico Mastrostefano. Uscendo con quest’ultimo, Agnese ha provato un interesse fortissimo che, però, non è stato contrapposto. Pur provandoci e pur ammettendo un interesse mentale, Federico ha ammesso di non essere molto attratto fisicamente e, di fronte a tali dichiarazioni, la dama ha scelto di chiudere tornando a frequentare Roberto.

In quest’ultimo, la dama ha trovato un uomo, come l’ha definito lei stessa e si è sentita nuovamente corteggiata. In studio, si sono lasciati andare ad un bacio passionale e, nella puntata di Uomini e Donne del 28 novembre 2025, Roberto si è lasciato andare ad una dichiarazione d’amore.

