Tutto quello che c'è da sapere su Agnese De Pasquale, dama del trono over di Uomini e Donne divisa tra due cavalieri.

Schietta, diretta, senza filtri e bellissima, Agnese De Pasquale è una delle dame del trono over di Uomini e Donne che si fa notare in ogni puntata. Mamma di due figli nata da una storia importante alla fine della quale è rimasta in ottimi rapporti con l’ex, è arrivata in trasmissione per mettersi in gioco e provare a cercare l’amore. Dopo varie frequentazioni avute nella scorsa stagione, Agnese è tornata nuovamente nel programma cominciando la stagione in corso uscendo con Roberto. Tra i nuovi cavalieri del parterre, però, è stato Federico Mastrostefano ad aver conquistato le sue attenzioni al punto che la dama ha poi scelto di non uscire più con Roberto.

Tuttavia, il rapporto con Mastrostefano ha subito diverse battute d’arresto. Federico, infatti, più volte ha sottolineato di non essere attratto fisicamente da Agnese ma di esserlo mentalmente dandosi così la possibilità di conoscerla più a fondo scatenando, però, la reazione di Agnese che più volte ha annunciato di voler chiudere.

Agnese De Pasquale tra Mastrostefano e Federico a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 12 novembre 2025, Agnese De Pasquale si confronta, al centro dello studio, con Mastrostefano e un altro cavaliere che si chiama Federico. Mastrostefano racconta che ha accompagnato Agnese in albergo dopo una richiesta della dama che, in esterna, ha baciato entrambi. La De Pasquale, tuttavia, decide di essere sincera con se stessa e con entrambi i cavalieri dichiarandosi per Mastrostefano che, però, non ricambia totalmente.

Agnese, delusa, decide di lasciare lo studio e viene raggiunge fuori dagli studi non solo da Mastrostefano ma anche dall’altro cavaliere. Quello di Agnese sarà un addio al programma? Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Agnese tornerà nel programma cominciando ad uscire con Roberto.

