Tutto su Agnese De Pasquale, dama del trono over di Uomini e donne: la segnalazione su Roberto Priolo rimanda il lieto fine.

Agnese De Pasquale ha definitivamente voltato pagina chiudendo la frequentazione con Federico Mastrostefano e cominciando una frequentazione esclusiva con Roberto Priolo che piace tantissimo anche alla madre di Agnese che, più volte, ha svelato di aver discusso con la mamma che le diceva di dare una possibilità al cavaliere. Mamma di due bambini, insegnante e con una gran voglia di avere al proprio fianco un uomo risolto e risoluto, Agnese ha trovato in Roberto ciò che cercava al punto da essere pronta a lasciare il programma con lui.

Tutto sembrava pronto per il lieto fine della coppia del trono over ma, come accade sempre a Uomini e Donne, la sorpresa è dietro l’angolo e così, almeno per il momento, il finale da favola per Agnese è rimandato alle prossime puntate.

Agnese De Pasquale: la reazione alla segnalazione su Roberto Priolo a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne dell’1 dicembre 2025, Agnese De Pasquale torna al centro dello studio per un nuovo confronto con Roberto Priolo. Agnese conferma di essere serena e felice di aver ritrovato Roberto e di non volerlo perdere ma una segnalazione spiazza la dama del trono over.

Agnese, infatti, non nasconde di avere ancora qualche dubbio da sciogliere, prima di lasciare il programma, a causa di una segnalazione arrivata su Roberto, pizzicato insieme a Francesca, un’ex dama del trono over con cui è stato fotografato in un centro commerciale. Una segnalazione che Roberto spiega in studio ma che rimanda il lieto fine della coppia.