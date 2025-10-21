Tutto su Agnese De Pasquale, dama di Uomini e Donne che dopo aver preferito Federico a Roberto, piange per il cavaliere.

Dopo aver partecipato, anni fa, a Uomini e Donne, Agnese De Pasquale è tornata nuovamente nel programma come dama del trono over conoscendo diverse persone sperando di trovare l’amore della sua vita. Mamma di Emma Margot e Andrea Mael, nati dalla relazione con l’ex compagno con cui ha mantenuto ottimi rapporti, Agnese lavora come responsabile in una scuola e sogna di diventare, in futuro, una direttrice di un carcere. Agnese vive a Milano con i propri bambini e, nonostante i tanti impegni professionali e personali, Agnese partecipa abitualmente a Uomini e Donne dove ha iniziato la relazione con Roberto.

La presenza di Federico Mastrostefano e l’interesse che quest’ultimo ha poi manifestato nei suoi confronti ha spinto Agnese a chiudere con Roberto per dedicarsi solo a Federico con cui ci sono stati diversi baci. Tra i due, però, non c’è mai stata nessuna esclusiva e, tra i due, nella puntata del 21 ottobre 2025, c’è stato un epilogo inaspettato.

Agnese De Pasquale piange per Federico Mastrostefano a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 21 ottobre 2025, Federico Mastrostefano cerca un chiarimento con Agnese De Pasquale durante un ballo ma la reazione della dama è furiosa al punto da annunciare di essere pronta a lanciargli le scarpe. Maria De Filippi prova ad indagare nel rapporto tra i due con la dama che ammette di non sopportare più Federico che, poi, in puntata spiega di non voler chiudere con Francesca e di voler continuare la frequentazione con lei.

Nella conversazione si intromette Rosanna spiegando di essere stata contattata anche da Valentino, un amico di Federico che le ha chiesto di uscire con lei. Federico si difende spiegando di non essere fidanzato con nessuna e che sta facendo quello che prevede il programma. “Federico non cambia, è questo”, commenta Barbara De Santi con Agnese, così, che ammette di aver sbagliato a dargli una possibilità e, delusa da tutta la situazione, piange e lascia lo studio.

