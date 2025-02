Tutto su Agnese De Pasquale che ha scatenato la crisi tra Sabrina e Giuseppe a Uomini e Donne

Agnese De Pasquale che, in passato ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice del trono classico, è una delle dame più belle del trono over e la sua bellezza ha colpito Giuseppe, uno dei cavalieri del parterre. 42 anni e mamma di due bambini, Agnese è uscita con Alessio Pili Stella con cui, però, la conoscenza si è interrotta. Il nome della dama, tuttavia, nell’ultima settimana, è finita al centro delle dinamiche di Uomini e Donne per una chiacchierata con Giuseppe, il cavaliere che stava uscendo con Sabrina.

Giuseppe, infatti, ha lasciato più volte il numero di telefono ad Agnese a cui ha rivolto una serie di complimenti nonostante abbia dichiarato di avere occhi solo per Sabrina. La puntata di Uomini e Donne del 20 febbraio 2025 segna così la fine della frequentazione tra Sabrina e Giuseppe a causa della dichiarazione di quest’ultimo nei confronti della stessa Agnese.

Le critiche ad Agnese da parte di Tina Cipollari e Tinì Cansino

Agnese prende le distanze da Giuseppe spiegando di non averlo mai provocato. “Tu hai uno sguardo che mi ha provocato“ replica Giuseppe ma Agnese smentisce e prova a difendersi – “So io cosa mi piace e in che modo lo dimostro. Se per caso ti ho guardato in un certo modo, è solo perché ho le lenti a contatto un po’ secche“.

A criticare la dama sono Tinì Cansino e Tina Cipollari: la prima accusa Agnese di avere un atteggiamento “da gatta sul tetto che scotta” – mentre Tina Cipollari ha aggiunto – “Sai di piacere agli uomini”. Maria De Filippi, invece, ribadisce di non aver visto nessun atteggiamento provocatorio in Agnese.

