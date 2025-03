C’è anche Agnese Laurenza tra le protagoniste de Le Ragazze, il programma di Rai Cultura, condotto da Francesca Fialdini su Raitre. La conduttrice ripercorre la storia di Agnese, che fin da bambina è costretta a fare i conti con una dura realtà. Cresciuta in una famiglia di origine contadine, la Laurenza conosce ben presto le fatiche quotidiane e all’età di quindici anni deve rimboccarsi le maniche per la morte prematura del padre in in un grave incidente.

Agnese avrebbe voluto studiare e garantirsi un futuro migliore, ma in seguito al dramma famigliare cambia programmi e frequenta una scuola di taglio diventando sarta. Diverrà poi una delle prime a cucire utilizzando i modelli. Il talento c’è tutto ed è innegabile: all’età di soli vent’anni Agnese Laurenza si ritrova a realizzare abiti matrimoniali da sposa. Anche l’amore le sorride, finalmente, quando incontra Giuseppe, esponente della Guardia di Finanza a Venezia.

Agnese Laurenza, talento e determinazione per salvare la sua famiglia: così ha salvato le figlie Pina ed Elisa

Con il marito tutto prosegue al meglio e dalla loro storia d’amore nascono due figlie splendide, che sono Pina ed Elisa. La loro relazione però viene interrotta bruscamente quando Giuseppe, in seguito ad una terribile depressione, si suicida. Per Agnese è un bruttissimo colpo: deve tentare di superare il dolore per tirare avanti e crescere le due figlie.

La famiglia è completamente nelle sue mani e per la seconda volta deve vincere il dolore emotivo e personale, proprio come accadde a quindici anni quando perse il papà. Agnese Laurenza, ancora una volta, esprime la sua determinazione con il suo talento e porta avanti un’attività sartoriale di grande successo che garantirà un futuro a lei e alle figlie.

