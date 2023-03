Chi è Aida Cooper/ Collaborazioni illustri con De Gregori e Bertè prima di The Voice Senior

Chi è Aida Cooper finalista di The Voice Senior 2023, così ha convinto Loredana Bertè a prenderla in squadra

La piacentina Aida Cooper prosegue il suo percorso a The Voice Senior 2023 e ora che siamo giunti alla finale vuole giocarsi al meglio le sue carte per trionfare nel talent. Sarà lei a vincere il programma di Antonella Clerici? I presupposti sono ottimi: in queste settimane ha fatto il pieno di applausi, conquistando consensi totali tra i coach Clementino, Gigi D’Alessio, i Ricchi e Poveri e Loredana Bertè. Ad aggiudicarsela è stata proprio Loredana Bertè, rimasta ammaliata dalla sua interpretazione di “The Best” di Tina Turner, con un’emozionante performance che ha acceso lo studio.

L’ultimo appuntamento con la terza edizione del programma è prevista per questa sera, venerdì 3 marzo, e Aida Cooper è considerata una delle favorite alla vittoria di The Voice Senior 2023. Riuscirà, ancora una volta, a rendersi protagonista nella prima serata di Raiuno? La storica vocalist di origine bettolese ci crede e vuole cullare il suo sogno fino alla fine.

Tutte le collaborazioni illustri di Aida Cooper, finalista di The Voice Senior 2023

Forse non tutti sanno che la piacentina Aida Cooper vanta un percorso importante alle sue spalle. Prima di entrare a The Voice Senior 2023, la vocalist bettolese ha collaborato con artisti di grande spicco: da Mia Martini a Francesco De Gregori, passando per Eros Ramazzotti e Loredana Bertè. La Cooper, al secondo Aida Castignola, è la seconda concorrente piacentina ad emergere nella Clerici. Nelle scorse settimane, infatti, il suo concittadino Marco Rancati aveva fatto un figurone cantando Fai rumore di Diodato.

Tornando alla Cooper, quando Loredana Bertè l’ha sentita cantare si è subito girata, elogiando la sua voce inconfondibile. Una splendida amicizia, infatti, lega Aida e la celebre cantante, che hanno regalato toccanti siparietti nel corso di queste settimane. Adesso la vocalist è chiamata alla prova più importante dell’anno, con la finale di The Voice Senior 2023. Riuscirà a trionfare?











