Chi è Ainhoa Foti Rodriguez, fidanzata di Antonino Spinalbese/ Le prime foto con la Tatuatrice dei ‘vip’

Antonino Spinalbese, dai rumor – infondati – su Sonia Bruganelli alla possibile nuova liaison

Antonino Spinalbese è il classico esempio di come la vetrina del Grande Fratello possa avere una risonanza anche una volta conclusa l’esperienza. Ricorderanno in molti le gesta dell’hair stylist, tra i veterani del reality quando ancora aveva nel titolo figurava “GF Vip”. E’ stato senza dubbio tra i volti cardine di quell’edizione; sempre pronto a mettersi in gioco senza nascondere opinioni e pareri.

Finita l’esperienza al GF Vip, Antonino Spinalbese è tornato alla normalità ma l’interesse mediatico e le curiosità di gossip non l’hanno certo dimenticato. Di recente il suo nome era stato accostato con insistenza – seppur senza reali fondamenta – a quello di Sonia Bruganelli. Proprio quest’ultima ha però più volte sottolineato l’infondatezza delle voci spiegando come tra loro vi sia solo una tenera amicizia e stima.

Ainhoa Foti Rodriguez, la ‘presunta’ nuova fiamma di Antonino Spinalbese

Grazie al settimanale Chi, apprendiamo però che Antonino Spinalbese potrebbe aver realmente riaperto all’amore nella sua vita. L’ex volto del GF Vip pare abbia una nuova fiamma: Ainhoa Foti Rodriguez. La giovane sarebbe un’esperta tatuatrice in attività presso il rinomato studio Sir Edward Tatto. Proprio presso la struttura avrebbe avuto la possibilità – spiega il settimanale – di disegnare sulla pelle di alcuni volti noti: da Melissa Satta a Kevin Prince Boateng.

Ma non solo; il magazine spiega come nel 2020 proprio Antonino Spinalbese – ai tempi con Belen Rodriguez – scelse la sua presunta nuova fidanzata Ainhoa Foti Rodriguez per un tatuaggio di coppia. Ad oggi il settimanale Chi racconta una delle ultime uscite tra i due; acquisti in un supermercato e poi a cena insieme, piccoli passi verso una liaison che mira forse ad affermarsi nel prossimo futuro.

