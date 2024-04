Chi è Alberto Amodei: malattia e com’è morto l’ex marito di Rosanna Lambertucci/ “Due anni in coma…”

Rosanna Lambertucci e il grande amore per l’ex marito Alberto Amodei

Tra i volti più riconoscibili della conduzione italiana, spicca il nome di Rosanna Lambertucci; una carriera luminosa, basata sulla professionalità ma soprattutto sulla capacità di empatizzare con il pubblico che da sempre segue con piacere le sue innumerevoli avventure televisive. Nonostante i successi professionali, per la conduttrice non sono mancati i momenti ostici soprattutto in riferimento alla sua vita privata. Nel 2014 ha dovuto far fronte alla tragica scomparsa del suo ex marito, Alberto Amodei, dopo un lungo e sofferto calvario della malattia.

Rosanna Lambertucci e suo ex marito Alberto Amodei hanno condiviso diversi anni della loro vita insieme, suggellando un amore sempre protetto dalle ingerenze di gossip. La conduttrice ha sempre separato vita privata e professionale, ma non sono mancate le occasioni in cui ha decantato l’amore per il marito che purtroppo, nel 2014, si è dovuto arrendere al calvario della malattia. La bellezza del loro amore prima della prematura scomparsa è testimoniato dalla nascita della loro figlia, Angelica Amodei, che a sua volta ha dato alla luce la piccola Caterina.

Alberto Amodei, ex marito di Rosanna Lambertucci: “La malattia? Lo trovai immobile nel letto…”

“Quando si ammalò Alberto Amodei, che era già il mio ex marito, mi legava ancora a lui un grandissimo affetto. Ricordo il giorno in cui, non sentendolo da un po’, andai a casa sua e lo trovai immobile nel letto”. Queste le parole di Rosanna Lambertucci – riportate da Il Messaggero – in riferimento alla triste scomparsa del suo ex marito Alberto Amodei. La conduttrice ha spiegato come, nonostante l’amore fosse già finito, il legame affettivo fra loro era comunque ancora forte e viscerale.

“Con l’aiuto di un cameriere lo portammo in ospedale, il professor Giulio Maira lo operò al cervello ma dopo un paio di anni morì. Furono anni dolorosissimi. E, alla fine, avrei avuto bisogno di lavorare. Non solo e non tanto per i soldi: mi avrebbe aiutato psicologicamente”. Toccanti le parole di Rosanna Lambertucci – riportate da Il Messaggero – riferite al calvario della malattia del suo ex marito, Alberto Amodei. Nel 2014 l’uomo smise di soffrire e per la conduttrice iniziò un difficile percorso personale di ripresa emotiva e psicologica.











