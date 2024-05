Chi è Alberto Castagna, com’è morto il giornalista conduttore/ La malattia e l’ex moglie Pucci Romano

Immaginando un Olimpo dove albergano tutti i più grandi artefici e fautori della televisione italiana, Alberto Castagna occuperebbe sicuramente un posto d’onore. Prima come giornalista e poi come conduttore ha rivoluzionato il modo di fare televisione mettendo in gioco doti empatiche, carismatiche, che senza dubbio sono passate alla storia. Lo ricordiamo in particolare come volto de “Stranamore”, iconica trasmissione che forse senza di lui non avrebbe avuto la medesima fortuna.

Alberto Castagna è morto il 1 marzo del 2005, un dolore immenso per gli addetti ai lavori, i tanti colleghi che con lui hanno condiviso progetti e avventure, ma soprattutto per gli affetti a lui più cari. Il conduttore ha lasciato sua figlia Carolina, nata nel ‘92 dal rapporto con l’ex moglie Pucci Romano, alla tenera età di 13 anni. Un vuoto difficile da colmare ma che forse, grazie alla grande carriera vissuta da protagonista dal padre Alberto Castagna, può lenire osservando le gesta televisive immortalate da immagini e video.

La storia d’amore tra Alberto Castagna e l’ex moglie Pucci Romano risale ai primi anni ‘90, impreziosita dal grande passo del matrimonio nel 1994. Due anni prima era nata appunto la figlia Carolina; appena un anno dopo i due arrivarono però alla separazione dato che – come riporta la pagina Wikipedia dedicata al conduttore – emerse la relazione tra il compianto giornalista e Francesca Rettondini.

Anche l’amore tra Alberto Castagna e Francesca Rettondini subì una battuta d’arresto e, complice la malattia, ci fu un riavvicinamento tra il conduttore e l’ex moglie Pucci Romano. Il giorno della scomparsa di Alberto Castagna è purtroppo ricordato da un aneddoto televisivo che forse ancora addolora chi ebbe l’onere di raccontarlo: Paolo Bonolis. Il conduttore era nel pieno del Festival di Sanremo quando, in tarda serata, dovette annunciare appunto la triste morte del collega. La malattia di Alberto Castagna ha iniziato ad essere una spina nel fianco già nel ‘98, una seria di interventi con le complicazioni successive dovute alla rottura di un doppio aneurisma dell’aorta toracica. A causa di un’emorragia interna, il conduttore ci ha lasciati la sera del 1 marzo del 2005.

